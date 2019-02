Rätsel um Vogelsterben an der Nordsee weiter ungelöst CC-Editor öffnen

Die Ursache für das mysteriöse Vogelsterben an der Nordsee ist weiter unklar. Foto: Teresa Nauber/dpa

Norden/Utrecht. Experten in den Niederlanden und Deutschland untersuchen den Tod von zahlreichen Seevögeln an der Küste. Merkwürdig ist vor allem die unterschiedliche Zahl der Kadaver in beiden Ländern.