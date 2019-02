Cloppenburg/Vechta. Einbrüche, Diebstähle, Brandstiftungen an Fahrzeugen, Raub: Ein Verbrecher-Trio soll in den Landkreisen Cloppenburg, Osnabrück und Oldenburg mehr als 45 Straftaten begangen haben. Allein der Sachschaden wird auf mehr als 500.000 Euro geschätzt. Jetzt wurden die drei Tatverdächtigen gefasst.

Allem Anschein nach hat die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta eine umfangreiche Straftatenserie aufklären können. Ein Verbrecher-Trio soll in den vergangenen beiden Jahren gemeinschaftlich insgesamt mehr als 45 Straftaten in den Landkreisen Cloppenburg, Osnabrück und Oldenburg begangen haben. Nach intensiver Ermittlungsarbeit hat die Polizei die drei mutmaßlichen Serienstraftäter festgenommen. Die drei Männer, zwei 25-Jährige aus Cloppenburg und Lastrup, sowie ein 27-Jähriger aus der Gemeinde Großenkneten sitzen in Untersuchungshaft.

Umfangreiche Ermittlungen

Wie Polizeisprecherin Maren Otten auf Nachfrage mitteilte, seien im Laufe der Ermittlungen "immer mehr Details ans Licht gekommen und Zusammenhänge klar geworden." Einbrüche, Diebstähle, Brandstiftungen an Fahrzeugen und Raubstraftaten sollen die drei Verdächtigen verübt haben. "Intensive operative und verdeckte Maßnahmen haben die Beamten letztendlich auf die Spur der Tatverdächtigen gebracht", berichtet die Sprecherin weiter.

Im Herbst 2018 ist es insbesondere in der Gemeinde Emstek zu mehreren Zigarettenautomatendiebstählen gekommen. Im Vorfeld mehrerer Fälle hatten die Täter Einbrüche in Firmen begangen und Kleinlastwagen gestohlen, die sie später für die Diebstähle nutzten. Vermutlich um Spuren zu verwischen, wurden diese Fahrzeuge hinterher in Brand gesetzt.



Erheblicher Sachschaden

Die drei Männer stehen außerdem in Verdacht im Jahr 2017 in der Gemeinde Emstek weitere vier Lastwagen angezündet zu haben. Allein bei diesen vier Taten wird der Gesamtschaden auf etwa 400.000 Euro geschätzt. Zusätzlich sollen die Männer mehrere Einbrüche in Wohnhäuser, Tankstellen und Firmen sowie Raubstraftaten auf eine Tankstelle und einen Auslieferungsfahrer begangen haben.

Beweismaterial und Diebesgut sichergestellt

Bei Durchsuchungen der Wohnungen der Tatverdächtigen sowie fünf weiterer Objekte haben die Beamten Anfang der Woche umfangreiches Beweismaterial und diverses Diebesgut sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die drei Männer beim zuständigen Haftrichter wegen schwerem Bandendiebstahls in Untersuchungshaft genommen und in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht. Der Gesamtschaden wird auf weit mehr als 500.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.