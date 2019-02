Windrad in Syke in Brand geraten – offenbar technischer Defekt CC-Editor öffnen

In Syke ist am Dienstagabend ein Windrad in Brand geraten. Symbolfoto: Marcus Alwes

Syke. Ein Windrad ist in Syke im Landkreis Diepholz in Brand geraten. Die genaue Ursache des Feuers sei bislang unklar, es werde aber von einem technischen Defekt ausgegangen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwochmorgen