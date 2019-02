Nienburg. Der Versuch, mit einem Transporter einen Linienbus zu überholen, hat ein schreckliches Ende genommen. Zwei Menschen sind bei diesem Unfall am Samstag gestorben.

Bei einem missglückten Überholmanöver auf einer Bundesstraße nahe Nienburg sind zwei Insassen eines Kleinwagens ums Leben gekommen. Ein 42-Jähriger wollte am Samstag mit seinem Transporter einen Linienbus überholen und übersah dabei ein entgegenkommendes Auto, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei dem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 214 zwischen Steimbke und Nienburg starben die 63 Jahre alte Fahrerin des Kleinwagens sowie ihr 73 Jahre alter Beifahrer noch am Unfallort.

Der Unfallfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Zwei weitere Unfallbeteiligte, die mit ihrem Fahrzeug in den verunglückten Kleinwagen prallten, erlitten leichte Verletzungen.

Insassen eingeklemmt

Die beiden Insassen des Kleinwagens waren so massiv eingeklemmt, dass die Feuerwehr rund eine Stunde für die Rettung mit hydraulischem Gerät benötigte, teilte ein Sprecher mit. Für die beiden kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Unfallfahrer konnte schnell aus seinem Fahrzeug befreit werden.

80 Einsatzkräfte der Feuerwehr, vier Notärzte, sechs Rettungswagen sowie die Polizei mit mehreren Streifenwagen im Einsatz. Die Bundesstraße 214 wurde für mehrere Stunden voll gesperrt, die Ermittlungen dauern an.