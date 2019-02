Am Freitagabend ist eine 30-jährige Frau in Bad Bentheim mit ihrem Fahrrad gestürzt und gestorben. Symbolfoto: dpa/Marcel Kusch

Bad Bentheim . Am Freitagabend ist eine 30-jährige Frau an der Straße Am Rott mit ihrem Fahrrad gestürzt und gestorben. Sie war laut Polizei gegen 19 Uhr in Richtung Waldseiter Straße unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall kam und leblos liegen blieb.