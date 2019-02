Hannover. Droht Niedersachsens Haushalt ein Milliardenloch? Angesichts der Warnungen auf Bundesebene sieht die FDP auch die Landesfinanzen in Gefahr.

Die Eintrübung der Konjunktur in Deutschland droht nach Ansicht der FDP ein Milliardenloch in Niedersachsens Landeshaushalt reißen. Das sagte der Haushaltsexperte der FDP-Fraktion, Christian Grascha, unserer Redaktion. Anlass der Sorge ist die Warnung des Bundesfinanzministeriums von Olaf Scholz (SPD). Das hatte für den Bund vor einer Finanzierungslücke von knapp 25 Milliarden Euro bis zum Jahr 2023 gewarnt. Grund: Steigende Ausgaben, lahmende Einnahmen.

Grascha: Kater nach der Ausgabenparty

Probleme, die Grascha auch in Niedersachsen sieht: In einer Modellrechnung kommt die FDP bei Übertragung der Bundeszahlen auf das Land auf ein Loch von zwei Milliarden Euro, allein im kommenden Jahr fehlten demnach 400 Millionen Euro. "Das Ende der Ausgabenparty scheint gekommen. Jetzt folgt der Kater", sagte Grascha und fordert vom Land schnelle Einsparvorschläge. Bis zur Steuerschätzung im Mai könne die Regierung nicht warten. "Es stellt sich aber vor allem die Frage, was mit geplanten Projekten wird. Hierbei geht es zum Beispiel um die geplante Besoldungserhöhung für Lehrkräfte, die duale Erzieherausbildung, die Schulgeldfreiheit für verschiedene Gesundheitsberufe, die Gründerstipendien, die Meisterprämie etc. All diese Projekte sind schon heute nicht finanziert. Die Landesregierung muss Klarheit schaffen, was damit passiert", sagte Grascha unserer Redaktion. In einer parlamentarischen Anfrage fordert die FDP nun Antworten von Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU).

Ministerium wartet Mai ab

Im Finanzministerium hält man sich bedeckt und verweist man auf die Steuerschätzung im Mai. "Erst dann werden wir genauere Erkenntnisse über die Einnahmesituation haben. Wie diese dann in Übereinstimmung mit den durch die Ressorts abgegebenen Anmeldungen zu bringen ist, wird sich zeigen", sagte ein Sprecher von Hilbers. Eine Prognose sei noch nicht möglich.

Derzeit arbeite man an der Haushaltsaufstellung für 2020. Die Ministerien prüfen demnach, welche Projekte und Schwerpunkte sie anmelden. Insgesamt seien die finanzpolitischen Weichen aber so gestellt, dass der Haushalt auch mittelfristig ausgeglichen sei. Selbstverständlich beobachte man im Ministerium die Wachstumsentwicklung. Die Prognosen für Deutschlands Konjunkturentwicklung waren zuletzt immer wieder nach unten korrigiert worden.

Keine Angst um Digitalpakt-Millionen

Möglich, dass auch aus dem Bund schlechte Nachrichten für den Bundeshaushalt kommen. So denkt das Scholz-Ministerium darüber nach, dem Digitalpakt Schule das Geld wieder zu entziehen. Niedersachsen rechnet bislang mit einer halben Milliarde Euro aus dem Topf. Und dabei bleibt es wohl auch: "Wir gehen davon aus, dass der Bund dem jetzt im Gesetzgebungsverfahren befindlichen und vom Bundestag schon beschlossenen Gesetz zum Digitalpakt nicht den Boden entziehen wird", sagte ein Ministeriumssprecher.