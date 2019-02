Hannover. Im Tarifkonflikt im Öffentlichen Dienst erhöhen die Gewerkschaften den Druck. Montag werden Schulen in Niedersachsen bestreikt.

Schüler und Eltern in Niedersachsen müssen am kommenden Montag mit zusätzlichen Unterrichts- und Betreuungsausfällen rechnen: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ruft für den 11. Februar landesweit zu Arbeitsniederlegungen auf.

Der Warnstreik soll den Druck auf die Arbeitgeber im Tarifkonflikt im Landesdienst erhöhen: Die Verhandlungen um den Tarifvertrag der Länder stocken derzeit. Die Gewerkschaften verlangen einen zwölfmonatigen Tarifvertrag mit 6 Prozent mehr Lohn und eine mindestens eine Lohnerhöhung um 200 Euro in allen Entgeltgruppen und -stufen. Streiks drohen unter anderem in Osnabrück, Stade, Hannover und Braunschweig. In Hannover ist überdies gegen 14 Uhr am Kröpcke eine zentrale Kundgebung mit der GEW-Chefin Laura Pooth geplant.

Förderschulen wohl stark betroffen

Da etwa 88 Prozent der Lehrer in Niedersachsen Beamten sind, dürften die Warnstreiks der angestellten Lehrkräfte landesweit nicht für "massenhaften Unterrichtsausfall" sorgen, prognostiziert ein Sprecher des Kultusministeriums. Dieser Einschätzung liegen auch Erfahrungen der vergangenen Streikrunden in den Jahren 2015 und 2017 zugrunde.

Insbesondere bei den Förderschulen kann das aber ganz anders aussehen, da dort auch viele Tarifbeschäftigte pädagogische und therapeutische Fachkräfte und Schulsozialarbeiter streiken dürften. GEW-Landesgeschäftsführer Rüdiger Heitefaut rechnet damit, dass einige Förderschulen am Montag nicht arbeiten können. Auch das Ministerium will "Beeinträchtigungen des Schulalltags" nicht ausschließen. So könne es auch Auswirkungen auf außerunterrichtliche Angebote im Ganztagsunterricht oder andere pädagogische Angebote geben.

Der Warnstreik dürfte nur der Auftakt zu weiteren Arbeitsniederlegungen im Öffentlichen Dienst in den kommenden Tagen und Wochen sein. Niedersachsen zählt beim Tarifpersonal inklusive der Landeskrankenhäuser etwa 80 000 Vollzeitstellen. Hinzu kommen gut 125 000 Planstellen bei Landesbeamten, deren Besoldungsentwicklung sich an den Tarifabschlüssen orientiert. Insgesamt dürfte der Tarifabschluss also für 215 000 Beschäftigte maßgeblich sein.