Essen. Die Polizei im Kreis Vechta hat eine fünfköpfige Einbrecherbande gefasst, die für mindestens 31 Einbrüche mit einem Schaden von weit mehr als 100.000 Euro verantwortlich sein soll.

Die Fahnder hatten nach eigenen Angaben vom Freitag am Donnerstagabend in dem Moment zugeschlagen, als die Männer im Alter von 16 bis 29 Jahren in der Gemeinde Essen mit einem rumänischen Kleinlaster samt Anhänger in die Heimat zurückfahren wollten.

Zum Transport der Beute war das Lkw-Gespann bis in den letzten Winkel mit Diebesgut gefüllt. Noch in der Nacht durchsuchten die Polizisten mehrere Gebäude und stellten dabei 25 hochwertige E-Bikes und Sportfahrräder, 120 Autoreifen sowie diverses Werkzeug und Elektroteile sicher.

Zuordnung des Diebesgutes dauert

Alle fünf Tatverdächtigen kamen in Untersuchungshaft. Die Zuordnung des Diebesgutes wird die Polizei wohl noch Wochen beschäftigen. Auf Betroffene, die eine Anzeige erstattet haben, will die Polizei von sich aus zugehen. Mögliche weitere Geschädigte, die bislang keine Strafanzeige gestellt haben, wurden gebeten, sich auf der Wache zu melden.

Die Polizei hält die fünf Männer für eine Serie von Einbrüchen in Wohnungen, Garagen und Gartenhäuser im südlichen Landkreis Vechta von Oktober bis Februar verantwortlich.