Hannover. Manche mag es verwundern, dass Niedersachsen überhaupt eine Tierschutzbeauftragte hat. Denn bislang ist sie öffentlich wenig aufgefallen. Nun wurde ihr Aufgabengebiet neu zugeschnitten.

Niedersachsen Agrarministerium hat die Landestierschutzbeauftragte Michaela Dämmrich als Geschäftsführerin des Tierschutzbeirates abberufen. Stattdessen hat die Fachebene des Ministeriums die Aufgabe übernommen. Eine Sprecherin von Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) will darin keine Abwertung erkennen. Man kehre nur zur vorherigen Praxis zurück, sagte die Sprecherin. Die enge Einbindung der ehrenamtlichen Beiräte in die Fachebene sei hilfreich: „Die Synergieeffekte sind so deutlich größer.“ Dass das Land eine Tierschutzbeauftragte hat, dürfte manchen verwundern: Zwar war Dämmrich im Mai 2016 mit der Maßgabe angetreten, den „Tieren eine Stimme“ zu geben. Doch bei den Tierschutzskandalen der vergangenen Monate meldete sie sich selten zu Wort, Öffentlichkeit suchte die Beauftragte vor allem beim Thema Katzenkastration.

Der FDP-Agrarexperte Hermann Grupe wittert Parteigeschacher: „Schon die Entscheidung des damaligen Grünen-Landwirtschaftsministers Christian Meyer, Frau Dämmrich zur Geschäftsführerin zu machen, war rein parteitaktischer Natur. Genauso verhält es sich nun mit der Absetzung von Seiten einer CDU-Ministerin. Der Sache, nämlich dem Tierschutz, dient weder die eine noch die andere“, sagte er.

Die Grünen halten hingegen zu Dämmrich: „CDU und SPD versuchen, wo sie können, die engagierte Tierschutzbeauftragte kalt zu stellen“, klagte die Grünen-Abgeordnete Miriam Staudte. Das sehe man nicht nur beim Tierschutzbeirat: „Sie wurde auch bei den Ad-hoc-Arbeitsgruppen zur Ferkelkastration und zu den Schlachthöfen ausgeschlossen, obwohl sie dort ausgewiesene Expertin ist“, sagte Staudte.