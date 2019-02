Hannover. Greift Niedersachsen mit der Kameraüberwachung einer Straße bei Hannover täglich zehntausendfach in die Grundrechte der Bürger ein? Datenschützer, Grüne und FDP wittern Verfassungsbruch, das Innenministerium von Boris Pistorius hält dagegen.

Niedersachsens Landesdatenschutz fordert von Innenminister Boris Pistorius die sofortige Stilllegung einer Pilotanlage zur Geschwindigkeitsüberwachung bei Laatzen. Die erst im Januar in den Pilotbetrieb gegangene „Section Control“ an der Bundesstraße B6 in Laatzen bei Hannover greife mit ihren Messungen „permanent in die Grundrechte der Bürger ein“, sagte Landesdatenschutzmitarbeiter Volker Klauke am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags.

Bei der „Section Control“ werden Autos und ihre Nummernschilder an zwei weiter auseinander liegenden Stellen von Kameras erfasst – legt ein Wagen die Strecke zu schnell zurück, wird dieses von einer dritten Kamera „geblitzt“. In Laatzen passieren etwa 15 500 Autofahrer täglich die bundesweit erste Anlage. Dabei werden jeweils Kennzeichen, Fahrtrichtung, Zeit und Ort erfasst – allerdings sollen die Daten bei Einhalten des Tempolimits wieder gelöscht werden. Nur wer geblitzt wird, wird demnach gespeichert.









Datenschutz: Pilotbetrieb rechtswidrig

Am Dienstag hatte das Bundesverfassungsgericht den automatischen Nummernschildabgleich in mehreren Bundesländern für verfassungswidrig erklärt. Damit ist auch die massenhafte Erfassung in Laatzen aus Sicht der Datenschützer hinfällig. „Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir eine Rechtsgrundlage brauchen, ansonsten ist der Pilotbetrieb rechtswidrig“, sagte Klauke.

Diese Rechtsgrundlage soll das neue Polizeigesetz sein, an dem die Koalition aus SPD und CDU seit mehr als einem Jahr arbeitet und das in den nächsten Monaten durchs Parlament gehen soll. Grüne und FDP teilen die Kritik: „Der Überwachungsdrang von SPD und CDU schränkt die bürgerlichen Freiheitsrechte massiv ein. Die Landesregierung muss den Datenschutz endlich ernst nehmen und stärken“, sagte der Grünen-Abgeordnete Belit Onay. Er spielt damit darauf an, dass die Landesdatenschutzbeauftragte Barbara Thiel zwar Verfassungswidrigkeit anmahnen kann, ihr aber ansonsten die Hände gebunden sind. Auch der FDP-Fraktionsvize Jörg Bode kritisiert das Land: „Grundrechtseingriffe darf es auch nicht auf Probe geben“, sagte Bode mit Blick auf den Hinweis des Ministeriums, es handle sich nur um einen Probebetrieb.

Anzeige Anzeige

Ministerium: Zur Erprobung geeignet

Die Landesregierung weist die Kritik zurück. Weil es eine neuartige Messmethode sei, könne man diese dank einer Generalklausel „vorübergehend“ und zu Erprobungszwecken testen, sagte Uta Schöneberg aus dem Ministerium. Zwar geht auch Schöneberg davon aus, dass die Erfassung in die Grundrechte eingreife. Doch die Einschränkung sei bei angemessenem Tempo nicht tief. Zwar habe das Bundesverfassungsgericht mit dem Urteil von Dienstag einen Schwenk zur früheren Rechtsprechung vollzogen, doch dies habe die Rechtslage grundsätzlich nicht geändert. Für das Ministerium ist klar: Die Section Control soll weiter laufen.