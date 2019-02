Osnabrück. Es ist grau, windig und nass. Auch in den kommenden Tagen wird das Wetter in der Region Osnabrück, das Emsland und Delmenhorst nicht viel freundlicher. Zudem hat der Deutsche Wetterdienst eine Warnung vor Windböen herausgegeben.

Die erste Regenfront ist am Donnerstagmorgen bereits über die Region gezogen. Nach einer kurzen Pause am Mittag kommen die nächsten Schauer. Auch am Abend müssen wir laut einem Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch mit leichtem Niederschlag rechnen. Für Schnee ist es mit Temperaturen bis zehn Grad tagsüber und fünf Grad in der Nacht jedoch zu mild.

Windböen bis zu 55 km/h

Dafür warnt der DWD in der Region vor Windböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 55 km/h. In Richtung Emsland kann der Wind noch stärker werden. Zur Nacht hin soll er aber wieder abschwächen.

Wind und Regen

Am Freitag soll es laut DWD ähnlich werden wie Donnerstag: Es bleibt mild, bewölkt und regnerisch. In der Nacht zu Samstag sind erneut stürmische Böen möglich. Ebenso wie am Wochenende, an dem es auch stark bewölkt bleibt. Immerhin: Es bleibt auch weiterhin mild. „Schnee und Glätte sind erstmal vom Tisch“, sagt der Sprecher des DWD.