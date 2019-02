Warnstreik am Flughafen Hannover für Donnerstag angekündigt CC-Editor öffnen

Das Bodenpersonal des Gepäckabfertigers Aviapartner am Flughafen Hannover will an diesem Donnerstag die Arbeit niederlegen. Foto: imago/Belga

Hannover. Das Bodenpersonal des Gepäckabfertigers Aviapartner am Flughafen Hannover will an diesem Donnerstag die Arbeit niederlegen. Betroffen seien sieben Flüge, sagte eine Flughafensprecherin