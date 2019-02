Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Hannover. In der vergangenen Woche wurden 396 laborbestätigte Influenzafälle dem Landesgesundheitsamt in Hannover übermittelt. Bisher starben vier an Grippe erkrankte Patienten. Die Lage sei mit der vorigen Saison vergleichbar, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch.