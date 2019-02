Hannover. Ein neuer und ungewöhnlicher Tierriss in der Region Hannover heizt die Debatte um den geplanten Abschuss eines Wolfes an.

Im Streit um den geplanten Abschuss des Rodewalder Wolfes sorgt ein neuer Vorfall für erhitzte Debatten: Das Umweltministerium in Hannover bestätigte am Mittwoch Medienberichte, wonach es einen mutmaßlichen Wolfsriss in der Region Hannover gegeben habe. Auf dem Gestüt Hrafnsholt in Nöpke (Neustadt am Rübenberge) wurde demnach in der Nacht zu Dienstag ein totes Islandpony gefunden.

Der Bereich wird zum Territorium des Rodewalder Rudels gerechnet, dessen Leittier „GW717m“ das Umweltministerium kürzlich zum Abschuss freigegeben hatte. Das Tier hatte Rinder gerissen und gelernt, vermeintlich wolfssichere Zäune zu überwinden. Dieses Verhalten gilt als problematisch, Umweltminister Olaf Lies (SPD) fürchtet zudem, dass der Rüde dem gesamten Rudel dieses Jagdverhalten beibringen könnte.

Ein DNA-Test soll nun Klarheit bringen, ob der Riss auf das Konto des Rudels geht.

Lernte das ganze Rudel Jagd auf Nutztiere?

Zwar wird „GW717m“ bereits mit dem Tod von Pferden in Verbindung gebracht, bislang aber nur von Shetland-Ponies. Island-Ponies sind in der Regel deutlich größer und gelten wegen ihrer Wehrhaftigkeit nicht als bevorzugte Beute von Wölfen. Zudem wurde das Tier weitgehend ausgeweidet – was ein Hinweis darauf wäre, dass nicht nur „GW717m“, sondern das gesamte Rudel an der Jagd beteiligt gewesen sein könnte.

Gegen den geplanten Abschuss gibt es Widerstände: Der Naturschutzbund (Nabu) zweifelt an der Rechtmäßigkeit der geplanten Entnahme. „Umweltminister Olaf Lies hält Informationen zurück, welche seine Entscheidung legitimieren könnten. Dies nicht nur im rechtlichen Sinne. Die Öffentlichkeit möchte auch über die sachlichen und fachlichen Abwägungen informiert werden. Derzeit entsteht der Eindruck, dass die Entscheidung politisch motiviert ist“, erklärte der Nabu-Landesvorsitzende Holger Buschmann.