Hannover. Mit einer Milliardenspritze wollen das Land Niedersachsen und die Sparkassen die Nord/LB sanieren. Kritiker fürchten, dass am Ende wieder der Steuerzahler einspringen muss.

Das ist das letzte Mal, war sich Niedersachsens Finanzminister sicher: Er werde nie wieder kommen und Geld für die Nord/LB fordern, sagte er nach der dritten Kapitalerhöhung binnen weniger Jahre. Das war im Jahr 2011, der Minister hieß Hartmut Möllring.

Am 5. Februar 2019 steht ein anderer Finanzminister im niedersächsischen Landtag und erklärt, dass dies nun wohl die letzte Kapitalerhöhung für die Nord/LB sei, denn nach der geplanten Geldspritze von 1,,5 Milliarden Euro aus Landesmitteln und 1,2 Milliarden Euro aus Sparkassengeld soll sich die notleidende Landesbank mit ihren noch etwa 5700 Mitarbeiter gesundschrumpfen. Noch ist das Konzept nur skizziert und nicht in trockenen Tüchern. Doch die rot-schwarze Landesregierung ist sich sicher: Es ist der beste Weg.

Hilbers: „Nord/LB ist nicht HSH Nordbank“

Versprechen will der CDU-Politiker das mit dem letzten Mal Landesgeld aber auch nicht ganz. „Die Wahrscheinlichkeit, dass in späteren Jahren weiterer Kapitalbedarf bestehen könnte, wird erheblich sinken", sagt Hilbers. Er gibt sich überzeugt, dass eine kleinere Nord/LB durchaus marktfähig ist und auch die 1,5 Milliarden Euro wieder erwirtschaften kann, so dass der Steuerzahler am Ende nichts zahlen muss. „Die Nord/LB ist nicht die HSH Nordbank“, beschwört Hilbers. Tatsächlich würden die Niedersachsen in fast allen Geschäftsfeldern, auch in den für Niedersachsen wichtigen Branchen Agrar und Energie, gutes Geld verdienen. Außer in einem: den jahrelang gut laufenden und heute für Bankbilanzen giftigen Schiffskrediten.

Zweifel am „geschlossenen System“

Die Opposition hält das alles für eine Fortsetzung jahrelanger Schönfärberei, mit der Regierungspolitiker Schieflagen der Nord/LB immer wieder verneinten. Das „geschlossene System“, in dem sich Hilbers zufolge die kreditfinanzierten 1,5 Milliarden Euro quasi selbst zurückverdienen sollen, halte er für eine Illusion, sagt Grünen-Haushaltsexperte Stefan Wenzel. Zudem fehlt ihm eine Mithaftung der stillen Teilhaber der Nord/LB an der Sanierung. Wer hinten den stillen Gesellschaftern aus Übersee mit ihrer milliardenschweren Einlage stehe, sei immer noch unklar.

Die FDP kann weder einen Sinn in einer niedersächsischen Landesbank noch eine Strategie in der von Hilbers verkündeten Neuausrichtung erkennen. „Allen Beteuerungen zum Trotz können Sie kein nachhaltiges Konzept für die Zukunft der Nord/LB vorlegen“, wirft FDP-Fraktionschef Stefan Birkner dem Finanzminister vor. Und damit stünden eben doch wieder Steuermilliarden für die Rettung einer Landesbank im Feuer. Wie früher schon in Hamburg, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern.

Schlechte Erinnerungen an die Bremer Landesbank

Und in Bremen: 2016 schluckte die Nord/LB die dortige Landesbank BLB, die an ihren faulen Schiffskrediten unterzugehen drohte. Kostenpunkt: 262 Millionen Euro. Schon damals räumten Vertreter der rot-grünen Landesregierung in Hannover hinter vorgehaltener Hand ein, dass dies ein „politischer Preis“ und die BLB eigentlich wertlos gewesen sei. Nun sind auch die Bremer Kredite, die die Nord/LB in Not bringen. Das habe man alles sehen können und müssen, sagt Birkner. Die Krise der Nord/LB sei ein „Crash mit Ansage“.

Peer Lilienthal von der AfD sieht dagegen vor allem Europa in der Pflicht: Die Nord/LB leide wie alle Banken unter den jahrelangen Niedrigzinsen der Europäischen Zentralbank. Insofern bade das Land nun nur die Folgen der europäischen Fiskalpolitik aus

Heiligenstadt: Gute Richtungsentscheidung

In den Regierungsfraktionen von SPD und CDU lobt man hingegen die „beste Lösung unter allen verbleibenden Alternativen“, wie es CDU-Haushälter Ulf Thiele beschreibt. Natürlich gebe es viele berechtigte Fragen und berechtigte Sorgen, räumt er ein. Doch jede Alternative, also der (Teil-)Verkauf an Privatinvestoren oder eine Abwicklung, wären schlimmer gewesen. Die SPD-Abgeordnete Frauke Heiligenstadt spricht von einer „guten Richtungsentscheidung“, die vor allem den um ihre Arbeitsplätze bangenden Betroffenen helfe. Eine gute Opposition würde nun über ihren Schatten springen und Verantwortung mittragen, sagt Heiligenstadt. „Eine gute Regierung hätte vermieden, dass wir überhaupt in einer solchen Situation sind“, kontert Birkner.