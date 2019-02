Hakenkreuze an Wand von Discothek in Friesoythe projiziert CC-Editor öffnen

Deutlich zu sehen sind auf diesem Ausschnitt aus einem Video, das im Internet kursiert, die beiden Hakenkreuze an der Wand der Discothek in Friesoythe. Der Betreiber spricht von einem "technischen Defekt".Quelle: NWZ/Screenshot

Friesoythe. Bei der „Abi-Party XXL“ in der Friesoyther Diskothek „Extra Musicpark“ in der Nacht zu vergangenen Samstag sind von einem Lichttechniker Hakenkreuze an die Wand projiziert worden. Jetzt ermittelt der Staatsschutz der Polizei.