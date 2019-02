Wilhelmshaven. Eine 19-Jährige hat in einer Waschstraße in Wilhelmshaven einen Unfall verursacht. Sie stellte den Wählhebel ihres Automatikwagens auf "D" – und verließ das Fahrzeug. Dann nahm das Unglück ihren Lauf.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 19-Jährige am Montagmittag mit ihrem Automatikwagen in eine Waschstraße in Wilhelmshaven. Dort stellte sie den Wählhebel ihres Fahrzeugs versehentlich auf "D" und stieg dann aus dem Auto. Dieses rollte daraufhin unkontrolliert nach vorne, beschädigte die Trocknungsanlage der Waschanlage und schob drei weitere Autos zusammen. Am Ende der Waschstraße wurde der erste Wagen in der Reihe dann noch auf ein parkendes Fahrzeug und dieses gegen eine Wand geschoben.

Ermittlungen dauern an

Versuche, die Fahrzeuge am Ausgang der Waschstraße zu stoppen, sind laut Polizei gescheitert. Die Autos waren zu schnell.

Gegen die junge Frau ist ein Verfahren eingeleitet worden, weil sie ihr Fahrzeug verließ, ohne es gegen ein Weiterrollen ausreichend abzusichern. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht näher beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an.