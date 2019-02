Garrel. Nach den Schlachthofskandalen der vergangenen Monate besuchte Ministerpräsident Weil am Montag einen als Vorbildbetrieb geltenden Schlachthof. An dem sollen sich andere ein Beispiel nehmen, findet der SPD-Politiker.

Nach einer Serie von Schlachthofskandalen in Niedersachsen will sich das Land für eine bundesweite Videokontrolle von Schlachthöfen einsetzen. Das Kabinett werde am Dienstag eine entsprechende Bundesratsinitiative auf den Weg bringen, kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Montag beim Besuch eines Schlachtbetriebs in Garrel im Landkreis Cloppenburg an. Zuvor hatte bereits Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) eine verstärkte Videoüberwachung angekündigt.

Die Branche hatte in den vergangenen Monaten unter anderem mit heimlich aufgenommenen Videobildern von Tierquälereien in niedersächsischen Schlachthöfen Schlagzeilen gemacht. Zudem hatte eine Reihe von Tuberkulosefällen bei Beschäftigten aus Osteuropa die Debatte um die Arbeitsbedingungen und die Unterbringung von Werkvertragsmitarbeitern neu entfacht.

Weil lädt Schlachtbetreiber zum Gipfel

Nach einer Betriebsbesichtigung, bei der aus Platzgründen nur wenige Journalisten mitgehen durften, lobte Weil den Betrieb von Böseler Goldschmaus in Garrel in höchsten Tönen. Sowohl in Sachen Tierschutz und Tierwohl als auch beim Umgang mit den Mitarbeitern gebe sich der Schlachthof "größte Mühe", sagte der Ministerpräsident. Zudem setze das Unternehmen bereits die Videoüberwachung ein, für die sich das Land im Bundesrat stark machen wolle.

Besonders beeindruckt zeigte sich Weil vom Umgang der Firma mit den Beschäftigten: 2017 hat Böseler Goldschmaus alle etwa 600 Werkvertragsarbeiter nach und nach ins eigene Unternehmen übernommen, aktuell baut der Betrieb in Garrel und Umgebung 120 Werkswohnungen.

Weil kündigte für die kommenden Wochen ein Spitzengespräch mit anderen Branchenvertretern an, in denen er diese mit dem Beispiel Goldschmaus "konfrontieren" wolle. "Wir wollen im Dialog mit den anderen Schlachthofunternehmen herausfinden, was sie daran hindert, denselben Weg einzuschlagen wie Böseler", sagte der Ministerpräsident. Anschließend werde man sich überlegen, "ob es einer gesetzlichen Nachschärfung bedarf. So weit sind wir derzeit noch nicht", sagte Weil.

Alle Werkvertragsarbeiter übernommen

Die Integration der meist osteuropäischen Leiharbeiter in die Stammbelegschaft sei kein leichter Weg gewesen, sagte Gerald Otto, Tierschutzbeauftragter des Unternehmens. So habe man extra Mitarbeiter abstellen müssen, die mit den neuen Kollegen zum Amt und zur Sparkasse gegangen seien. Doch es sei der richtige Weg: "Wir wollen die Mitarbeiter an uns binden", sagte er. Zudem würden auch die Abnehmer positiv reagieren, bei Kundenaudits falle die Integration oft positiv ins Gewicht. Auch bei dem kürzlich übernommenen Schlachthof in Oldenburg wolle man künftig ohne Werkvertragmitarbeiter in der Schlachtung auskommen, kündigte Otto an. Der Betrieb ruht derzeit, nachdem auch dort Schockbilder aus dem Betrieb öffentlich geworden waren.

Gewerkschafter "positiv überrascht"



Auch von anderer Seite gab es Lob für den Betrieb. Er sei "positiv überrascht" vom Unternehmen, sagte Matthias Brümmer von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Die Umwandlung von Werkvertrag- in ordentliche Arbeitsverhältnisse sei der "richtige Schritt".

Allerdings gebe es bei Goldschmaus und in der Branche noch einiges zu tun. So gebe es in dem 1500-Mitarbeiter-Betrieb in Garrel immer noch keinen Betriebsrat. Branchenweit seien 60 Prozent der Beschäftigten in der Branche nicht bei den Betrieben, sondern über "teilweise dubiose Subunternehmer" angestellt. Zudem mangele es an menschenwürdigen Werkswohnungen. Die NGG sieht die angekündigte Videoüberwachung kritisch: Statt die Mitarbeiter mit Kameras zu überwachen, müsse sich die Politik um gute Arbeitsbedingungen kümmern und den Wildwuchs bei den Werkverträgen beenden. Die Schlachthofskandale der vergangenen Monate hätten nicht zufällig Unternehmen mit prekären Arbeitsbedingungen getroffen. "Wer mit den Beschäftigten gut umgeht, geht auch mit den Tieren gut um" sagte Brümmer. Schon mit 6 Cent Preisaufschlag pro Kilo Fleisch könne man zu guten Arbeitsbedingungen kommen.

Prälat Kossen hofft auf "Zugzwang" für die Branche

Positiv äußerte sich auch Prälat Peter Kossen, der sich seit Jahren für einen menschenwürdige Umgang mit den Werkvertragsarbeitern stark macht. "Ich hofft, dass von dem Treffen heute ein Zugzwang ausgeht für Wiesenhof, Vion, Tönnies und Westfleisch", sagte der katholische Geistliche, der teils "mittelalterliche" Beschäftigungsverhältnisse, Ausbeutung und Menschenhandel im Zusammenhang mit den Werkverträgen beklagt. Das Beispiel Böseler könne möglicherweise zu einem "Systemwechsel beitragen", in dem Unternehmen "Verantwortung übernehmen durch faire Arbeitsbedingungen, Mitbestimmung und menschenwürdige Unterbringung".