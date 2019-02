Unterschiede bei der Abi-Note: Gleichheit versus Föderalismus

Osnabrück . Osnabrück. Familien mit schulpflichtigen Kindern müssen sich in Deutschland durch ein regelrechtes Labyrinth kämpfen, wenn sie über Ländergrenzen hinweg umziehen. 16 Bundesländer haben 16 verschiedene Schulsysteme – und genauso viele Regelungen für den Weg zum Abitur.

Niedersachsen ist zum Beispiel schon vor Jahren zu G9 zurückgekehrt. Schleswig-Holstein geht diesen Schritt ab Herbst, neun von 99 Gymnasien bleiben allerdings beim Turbo-Abitur. In Bremen und Hamburg gilt trotz Diskussionen grundsätzlich G8, Ausnahmen sind möglich. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es auch die nicht – Abitur nach zwölf Jahren hat dort wie überall im Osten Tradition. Dafür kehrt man demnächst an den Gymnasien Mecklenburg-Vorpommerns zum Prinzip der Grund- und Leistungskurse zurück. Das hatten andere Länder nie infrage gestellt.

So wenig, wie die Wege zum Abitur vergleichbar sind, so wenig sind es die Prüfungsergebnisse. Daran ändert auch der gemeinsame Aufgabenpool nichts, aus dem sich seit 2017 alle Bundesländer in Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch bedienen können. Denn für die anderen Fächer fehlen weiterhin einheitliche Bildungsstandards.

Von einer Vergleichbarkeit der Abschlüsse ist Deutschland auch deshalb noch weit entfernt. Wer die will, muss auch den Föderalismus infrage stellen.