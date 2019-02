Osnabrück. Das Traum-Studium an der Traum-Uni? Das geht oft nur mit der entsprechenden Abitur-Note. Ein Vergleich der norddeutschen Bundesländer zeigt: die Durchschnittsnoten der Jahrgänge unterscheiden sich teils deutlich. Ist das Abitur in manchen Ländern einfacher als in anderen?

Den schlechtesten Schnitt hatten im vergangenen Jahr die Abiturienten im Landkreis Oldenburg: 2,72 laut Landesschulbehörde. An sich vielleicht noch eine verhältnismäßig gute Note. Aber der Blick auf die übrigen Ergebnisse in Norddeutschland offenbart den teils großen Abstand. So verzeichneten gleich drei Schulamtsbezirke in Mecklenburg-Vorpommern eine Durchschnittsnote von 2,3, so das dortige Kultusministerium.

Wie kann es zu solchen Unterschieden kommen? Das niedersächsische Kultusministerium verweist auf „sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen der Länder“. Abitur ist wie die Schulpolitik selbst Sache der jeweiligen Bundesländer. Sie gestalten Lehrpläne, definieren die Zahl der Prüfungen oder die Gewichtung einzelner Kurse.

Das scheint sich auf die Notenmittel der jeweiligen Abi-Jahrgänge auszuwirken. So sind die Schüler in Mecklenburg-Vorpommern konstant durchschnittlich die besten im Norden – 2,4 im vergangenen Jahr. Und die in Niedersachsen – wenn man denn so möchte – die schlechtesten. Ein Notenmittel von 2,57 meldet die Landesschulbehörde. Bremen, Hamburg (beide 2,41) und Schleswig-Holstein (2,49) liegen im Mittelfeld. So war es in den zurückliegenden Jahren eigentlich immer, zeigt der Überblick:

Aber wie kann es zu solchen Unterschieden kommen? Aus dem Ministerium in Hannover heißt es: „Selbst bei identischen Prüfungen wären die Abiturdurchschnittsnoten aufgrund dieser strukturellen Unterschiede nicht miteinander vergleichbar“, so eine Sprecherin des Ministeriums in Hannover. Und auch aus Schwerin heißt es: „Selbst wenn alle Schulen in ganz Deutschland alles gleich machen, wird es weder deutschlandweit in den Ländern noch in einzelnen Schulen den gleichen Abi-Schnitt geben.“



Thüringen ganz vorne

Das ist wohl richtig. Aber dennoch treten die Schüler nach der Reifeprüfung mit ihren Zeugnissen in den Wettbewerb um Studienplätze und Jobs. Der Abiturient aus Schleswig-Holstein geht nach Mecklenburg-Vorpommern oder Niedersachsen und umgekehrt. Und sie konkurrieren auch mit denen aus anderen Bundesländern.

Beispielsweise Thüringen. Dort lag das Notenmittel 2017 bei 2,18 – der bundesweit beste Wert, wohingegen Niedersachsen den schlechtesten hatte. Seit einigen Jahren bemühen sich die Länder nun darum, die Rahmenbedingungen anzugleichen. Aufgaben in Mathe, Deutsch, Englisch oder Französisch werden einheitlich gestellt.

Nicht nur zwischen den Bundesländern, auch innerhalb einzelner Regionen gibt es zum Teil bemerkenswerte Unterschiede. Hier zum Beispiel die Region Weser-Ems im Westen von Niedersachsen:

Kritik wird aber nicht nur immer wieder an der mangelnden Vergleichbarkeit der Abi-Zeugnisse laut. Die Prüfungen selbst sollen auch immer einfacher werden. Erst zum Jahresanfang forderte der Philologenverband – die Interessensvertretung der Gymnasiallehrer – strengere Abiturnoten. „Andernfalls erhalten viele Schülerinnen und Schüler eine positivere Rückmeldung über ihre Leistung, als es ihrem realen Stand entspricht“, sagte Verbandsvorsitzende Susanne Lin-Klitzing. Das Echo darauf fiel geteilt aus.



Niedersachsen am strengsten?

Aus den süddeutschen Bundesländern kam Widerspruch. Schleswig-Holstein sah sich hingegen bestätigt. Kultusministerin Karin Prien (CDU) sagte: „Richtigerweise haben wir bei uns eine strengere Notenpraxis und wünschen uns hier mehr Vergleichbarkeit mit den anderen Bundesländern.“

Im Nordländer-Vergleich liegt ihr Bundesland indes in den vergangenen Jahren stets vor Niedersachsen. Hieße im Umkehrschluss, die Vorgaben hier wären noch strenger. Das Kultusministerium in Hannover lobt das Abi in Niedersachsen folglich auch als „anspruchsvoll“. Nur mit „viel Lernaufwand, Disziplin und Durchhaltevermögen“ sei das Abi zu bekommen.

Die Zahlen der norddeutschen Bundesländer bestätigen zumindest für die vergangenen zehn Jahre nicht, dass das Abitur immer einfacher wird. Denn dies müsste ja bedeuten, dass die Durchschnittsnoten immer besser werden. Das ist aber nicht der Fall. Der Vergleich seit 2010 zeigt, dass die Noten in einem relativ stabilen Korridor schwanken. Erst bei einer Langzeitbetrachtung kommt es Verbesserungen.

Und wie bewerten es die Universitäten? Für viele Abiturienten folgt nach der Schulbank der Hörsaal. Sind sie dafür bereit?

Peter-André Alt, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz hält zudem fest, dass das Abitur „im Großen und Ganzen“ ausreichend auf das Studium vorbereite. Allerdings spiele das Faktenwissen mittlerweile eine geringere Rolle als früher.



Alt: „Zahlreiche Studienfächer sind jedoch sehr lernintensiv, und hier gibt es Defizite, sowohl im Blick auf konkrete Kenntnisse als auch im Bereich der Lernfähigkeit ganz allgemein.“ Die werde in der Schule kaum noch trainiert. Und das sei besonders in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereichen zu spüren. Viele Universitäten haben darauf mittlerweile mit Unterstützungskursen für Studienanfänger reagiert. Zum Teil gibt es auch Crash-Kurse, die noch vor dem eigentlichen Studium starten. (Mit Mathis Gluch)