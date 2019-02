Hannover/Berlin. Wegen fauler Schiffskredite ist Niedersachsens Landesbank in Not geraten. Nun wollen Landesregierung und Deutschlands Sparkassen der Bank 2,7 Milliarden Euro frisches Geld geben.

Niedersachsens rot-schwarze Landesregierung hat sich auf einen Weg zur Rettung der angeschlagenen Landesbank Nord/LB verständigt: Das Kabinett habe entschieden, ein am Donnerstag vorgelegtes Angebot des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) weiterzuverfolgen, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitagmorgen in Berlin. Demnach soll der DSGV der Bank 1,2 Milliarden Euro frisches Geld geben, das Land will über eine Beteiligungsgesellschaft weitere 1,5 Milliarden Euro zuschießen und Garantien für abzuwickelnde Geschäfte geben. Damit sind zwei Alternativmodelle – der Einstieg von Finanzinvestoren oder die Abwicklung der Landesbank – vom Tisch.

Dem Konzept zufolge soll die Bank deutlich schrumpfen und sich regionaler aufstellen. Vor allem soll sich das Geldhaus von notleidenden Schiffskrediten trennen, die mit 7 Milliarden Euro in den Büchern stehen. Nach ersten Planungen sollen die Kredite teilweise an einen externen Investor verkauft, zu anderen Teilen über eine Bad Bank nach und nach abgestoßen werden.

Auch andere Unternehmensteile sollen verkauft oder ausgegliedert werden, der Bank steht dabei wohl ein gravierender Abbau von Arbeitsplätzen bevor. Zudem stehen die Standorte Bremen und Oldenburg offenbar zur Disposition. „Die heutige Richtungsentscheidung ist die beste aller möglichen Varianten“, sagte Weil. In den kommenden drei Monaten will die Landesregierung ein konkretes Konzept zum Umbau der Bank vorlegen. Die Planungen müssen von der Bankenaufsicht und der EU-Kommission abgesegnet werden.