Nord/LB: Einstieg in den Abstieg

Hannover. Die Landesregierung will zusammen mit den Sparkassen frisches Geld in die Nord/LB pumpen. Das wird den Abstieg der Bank nicht aufhalten, meint unser Kommentator.

Die Gefahr ist vorerst gebannt: Aus Angst vor einer für sie noch teureren Abwicklung der Nord/LB greifen die deutschen Sparkassen der schlingernden Landesbank notgedrungen unter die Arme. Das Land Niedersachsen als Haupteigner packt Milliarden dazu. Damit dürfte die Abwicklung der Nord/LB ebenso abgewendet sein wie der von der Landespolitik gefürchtete Einstieg ungeliebter Investmentfonds. Segnen Bankenaufsicht und EU die Kapitalspritze ab, ist die Gefahr einer Bankpleite in Hannover vorerst gebannt. Und mit ihr auch ein Polit-Albtraum: Der Glasturm der Nord/LB, der Staatskanzlei und Finanzministerium weit überragt, wäre im Abwicklungsfall zum Fanal landespolitischer Hybris auf Kosten der Steuerzahler geworden.

Doch der nun ausgehandelte Kompromiss zeugt von Abstieg: Die Nord/LB wird schrumpfen. Sie wird Mitarbeiter verlieren und bei globalen Geschäften auf die verbliebenen großen Player der Sparkassenwelt angewiesen sein. Die sitzen künftig nicht mehr in Norddeutschland, sondern in Frankfurt, München und Stuttgart. Auch dort sind zwar die Zeiten vorbei, in denen Landespolitiker sich im Glanz der internationalen Geschäfte ihrer Hausbanken sonnten. Doch die Nord/LB spielt künftig nicht mehr in der Liga der ganz Großen. Spätestens der gestrige Tag markiert den Einstieg in den Abstieg der einst bedeutenden Bank.