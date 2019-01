Muslime in Niedersachsen: Neuanfang oder alles beim Alten? CC-Editor öffnen

Vor allem die Kritik an Ditib ist groß. Das hat die Verhandlungen um einen Staatsvertrag immer wieder verzögert. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Jahrelang stockte die Entwicklung – jetzt kommt Bewegung in die muslimische Welt in Niedersachsen. Was passiert gerade und welche Ziele und Interessen stehen dahinter?