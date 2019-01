Drogen in Überraschungseier-Kapseln versteckt – Zoll wird an A30 fündig CC-Editor öffnen

Osnabrück. Der Osnabrücker Zoll ist am Montag bei einer Überprüfung an der Autobahn 30 in der Grafschaft Bentheim fündig geworden. Ein Mann hat 25 Ecstasy-Tabletten in zwei gelben Überraschungseier-Kapseln versteckt gehabt.