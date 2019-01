Salzgitter. Nach den tödlichen Schüssen auf einen 25 Jahre alten Iraker in Salzgitter hat die Polizei einen 33-jährigen Syrer unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Der Mann soll sein Opfer mit mehreren Schüssen getötet haben, weil er mit der Liebesbeziehung des Irakers zu seiner Schwester nicht einverstanden war.

Das teilte die Staatsanwaltschaft in Braunschweig am Montag mit.

Hintergrund der Tat ist nach den Ermittlungen gewesen, dass beide Männer unterschiedlichen Religionen angehören. Während der Iraker Christ war, seien der Syrer und seine Schwester Muslime, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Der 25-Jährige war am Samstag gegen 20.30 Uhr erschossen worden. Am Sonntagabend nahm die Polizei den Tatverdächtigen fest. Er wird heute einer Ermittlungsrichterin vorgeführt. Der Leichnam soll noch am Montag obduziert werden.