Emden/Eemshaven. Deutschland und die Niederlande haben sich auf einen Vertrag über ein umstrittenes Grenzgebiet geeinigt. Damit steht das äußere Mündungsgebiet der Ems ab sofort unter Naturschutz. In der EU ist das ein Kuriosum, denn die genaue Zuständigkeit ist dort ungeklärt.

Das 12.000 Hektar große Gebiet umfasst Watt- und Wasserflächen auf deutscher und niederländischer Seite des Flusses. Die Abstimmung zwischen den Nachbarstaaten war langwierig, denn ein großer Teil der Flächen gehört zum umstrittenen Grenzgebiet beider Staaten. Dort ist der genaue Grenzverlauf seit Jahrhunderten völkerrechtlich ungeklärt – ein seltener Fall in der EU. Streitfragen werden stattdessen in gemeinsamen Kommissionen geregelt.

Nahrungsplatz für zahlreiche Tiere

Die Außenems sei ein bedeutender Nahrungs- und Rastplatz für zahlreiche Vogelarten und biete Lebensraum für Seehunde und Schweinswale, sagte ein Sprecher des Landesbetriebs NLWKN am Freitag. Das neue Naturschutzgebiet übernehme eine wichtige ökologische Verbindungsfunktion zwischen der Brackwasserbucht des Dollarts und dem offenen Wattenmeer sowie den Küstenzonen beider Staaten. Der Bereich umfasst Teile der Stadt Emden, der Landkreise Aurich und Leer und endet jenseits des Dollart an der niederländischen Hafenstadt Eemshaven. Die Ausweisung war notwendig, da der Mündungsbereich der Ems für das europaweit vernetzte Schutzgebiet Natura-2000 an die Europäische Union gemeldet worden war. Damit stand Niedersachsen in der Pflicht, sich dort für Verbesserungen einzusetzen.

Lange hinter dem Zeitplan

Bei der Umsetzung dieser EU-Richtlinie lag Niedersachsen jedoch im Zeitplan lange Zeit hinterher. Bis Ende 2018 musste das Land alle 385 gemeldeten Natura-2000-Gebiete formal sichern. Ende Dezember waren jedoch noch 124 Gebiete nicht vollständig als Schutzräume ausgewiesen. Umweltminister Olaf Lies (SPD) hatte daraufhin verstärkte Anstrengungen angekündigt, um drohende Strafen bei einem Vertragsverletzungsverfahren der EU zu vermeiden.