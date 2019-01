Hannover. Menschen, die Bürgschaften für Asylbewerber übernommen haben, können aufatmen. Bund und Länder haben sich geeinigt, die Forderungen von Jobcentern zu übernehmen. In Niedersachsens Groko sorgte die Einigung für Koalitionsstreit.

Flüchtlingsbürgen, die von Arbeitsagenturen Rechnungen erhalten haben, können aufatmen: Bund und Länder haben sich am Donnerstag geeinigt, die finanziellen Forderungen hälftig zu übernehmen. Damit müssen die Bürgen, die vor allem aus Niedersachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen kommen und vor 2016 Verpflichtungserklärungen vor allem für Syrer unterzeichnet hatten, nicht mehr bezahlen. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) informierte am Donnerstagnachmittag gegen 16:27 Uhr per Pressemitteilung über die Einigung, die kurz zuvor über Meldungen aus Berlin bekannt geworden war. Der Minister sprach von einer "zufriedenstellenden Lösung nach intensiven und langen Verhandlungen". "Zu einer Erstattungspflicht durch die Bürgen wird es jetzt grundsätzlich nicht mehr kommen“, erklärte Pistorius.

Die Einigung und die Kommunikation darüber sorgte innerhalb der Großen Koalition für heftigen Ärger: Eigentlich hatte Pistorius geplant, bereits gegen 15:30 Uhr den Landtag zu unterrichten. Die CDU-Fraktion hatte daraufhin gedroht, sich "kritisch zu äußern", die Unterrichtung wurde daraufhin vorerst gekippt.

CDU kritisiert Pistorius

Die Kritik reichte CDU-Innenpolitiker Sebastian Lechner nach, als die Einigung offiziell war und die Opposition um kurz vor 17 Uhr eine Unterrichtung einforderte: Es gebe eine "moralische Verpflichtung gegenüber den Menschen, die im guten Glauben an die Aussagen des Innenministeriums eine Bürgschaft eingegangen sind", sagte Lechner. Es sei "bis heute unerklärlich", wie das Ministerium damals zu der Rechtsauffassung gekommen sei, dass die Verpflichtungen die Bürgen nicht belasten würden, obwohl die Bundesregierung die gegenseitige Auffassung vertreten habe. "Für die Zukunft muss wieder gelten, dass sich die Bürger jederzeit auf Rechtsauskünfte des Innenministeriums verlassen können", sagte Lechner und griff damit direkt Pistorius an, der in der vorherigen Legislatur genau diese Rechtsauffassung vertreten hatte. Entsprechend eisig reagierte die SPD-Fraktion auf Lechners Rede, die von der CDU-Fraktion begeistert beklatscht wurde.

Die Einigung kostet Niedersachsen voraussichtlich zwischen 6 und 7 Millionen Euro. Grüne und FDP begrüßten den Kompromiss. Die AfD warnte, dass mit dieser Einigung die Institution der Bürgschaft "aufgeweicht" werde.