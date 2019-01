Sanierung der Marienburg: Nicht um jeden Preis

Hannvoer. Seit Wochen wird über das marode Welfenschloss diskutiert. Lohnt sich ein Verkauf und erst recht eine Sanierung? Nicht um jeden Preis, meint zumindest unser Kommentator.

Steil empor sollte es ragen: Damit ihr Schloss möglichst dramatisch wirkt, ließen die Welfen den Hang teilweise bis an die Mauern der Marienburg abtragen und eine künstliche Schlucht anlegen. In genau diese drohen heute Teile des Baus zu rutschen, was die größte Herausforderung für den Erhalt des Gemäuers ist.

Pech gehabt, möchte man meinen. Das Schloss selbst ist fraglos ein Denkmal von Rang für diese spezielle historisierende Bauweise, auch für die Welfenfamilie und die Pracht zur Zeit ihrer Herrschaft über das Königreich Hannover.

Ein abgestürztes Schloss aber wäre auch ein Denkmal, und zwar für Größenwahn, für den Fall des Adels und die unweigerlichen Gefahren, wenn die Natur eines schönen Anscheins wegen manipuliert wird. Einen ganzen Berg auf öffentliche Kosten dauerhaft abzustützen, geht zu weit.