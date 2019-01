Hannover. Im Streit um die Übernahme des Welfenschlosses Marienburg durch das Land Niedersachsen haben führende Historiker der Landesregierung den Rücken gestärkt.

Kilian Heck, Vorsitzender des Verbandes der Kunsthistoriker und Mitglied im Nationalen Komitee für Denkmalschutz, erklärte unserer Redaktion, „die Architektur des Historismus hat in den vergangenen beiden Jahrzehnten eine bedeutsame Aufwertung in der Kunstgeschichte erfahren“. In Deutschland gebe es nur ganz wenige in ihrer Qualität vergleichbare Schlossbauten wie die Marienburg. Dazu gehörten etwa das Schloss in Schwerin, die Drachenburg im Siebengebirge und, natürlich, Schloss Neuschwanstein.

„Abgesehen von Neuer Sachlichkeit und dem Neuen Bauen mit dem Bauhaus wurde bis in die Gegenwart international kein Baustil so sehr mit Architektur aus Deutschland identifiziert und rezipiert wie der romantische Historismus – so wie er unter anderem in der Marienburg existent ist“, führte der Professor der Universität Greifswald aus. Dieser Baustil sei Vorbild für Disneyschlösser, nicht etwa umgekehrt.

Heck erinnerte zudem daran, dass es außer ansatzweise in Celle und Wolfenbüttel in Niedersachsen kein in öffentlichem Besitz befindliches Museumsschloss oder Schlossmuseum gebe, das an die älteste noch existierende deutsche Adelsdynastie erinnere, die den größten Teil des Landes über viele Jahrhunderte regiert habe, nicht zu vergessen ab 1714 auch England. „Ein Engagement des Landes Niedersachen für die Marienburg sehe ich vor diesem Hintergrund als unbedingt wünschenswert an“, betonte Heck.

Marienburg als Teil der Landesgeschichte

Auch der Vorsitzende der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen, Dr. Henning Steinführer, betonte die außerordentliche Bedeutung des Baus. Es ließen sich „eine Reihe gewichtiger Gründe finden, die die Marienburg zu einem bedeutenden historischen Überrest machen“, erklärte er. Die Geschichte des Welfenhauses und damit ein wesentlicher Aspekt der Landesgeschichte seien auf das engste mit dem Gebäude verknüpft. „Überdies kann das Bauwerk selbst eine erhebliche architekturgeschichtliche Bedeutung für sich beanspruchen.“ Die Erhaltung eines solchen Bauwerks verdiene ernsthafte Überlegungen, meinte der Regionalgeschichtler.

Eva Schlotheuber, Vorsitzende des Deutschen Historikerverbandes, mochte sich zu keiner konkreten Handlungsempfehlung durchringen, sagte aber auch: „Die Marienburg ist in jedem Fall ein markantes Bauwerk.“ Darüber hinaus stellte die Mittelalter-Professorin der Universität Düsseldorf fest, dass „für die Erhaltung historischer Bauten in Niedersachsen die Zusammenarbeit zwischen der Klosterkammer und der Landesregierung sehr wichtig“ sei. Ob ein Kauf und der Erhalt der neogeotischen, auf Mittelalter nur getrimmten Marienburg mit öffentlichen Mitteln sinnvoll sei, wolle sie aber dem Urteil von Kunsthistorikern überlassen.

„Neuschwanstein des Nordens“

Sympathien für den Erhalt durch die öffentliche Hand hat auch Andreas Kleine-Tebbe, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Hannover und Verfasser des Kommentars zum Niedersächsischen Denkmalschutzrecht. Eine juristische Bewertung könne er aus dem Handgelenk nicht vornehmen, lässt er im Gespräch wissen, meint aber allgemein: „Wenn ein Eigentümer eines Denkmals jemand anderen findet, der die Pflichten übernimmt, dann spricht nichts dagegen.“ Zwar sei die Marienburg nach ihrem Bau nur kurz von den Welfen bewohnt gewesen. „Aber man könnte sie ja auch als Denkmal dafür betrachten, wie kurz das Königreich Hannover bestanden hat“, sagte der Jurist. In der Anmutung des Schlosses als „Neuschwanstein des Nordens“ liege eine weitere Funktion als Zeugnis seiner Zeit.

Eine besondere Bedeutung schreibt Kleine-Tebbe dem Bau ferner zu, weil der König seinerzeit einen passenden Bahnhof dazu hatte bauen lassen. „Was ist eigentlich mit ihm?“, fragt der Richter und störte sich daran, dass stets nur über den Wohnbau gesprochen werde: „Schloss und Bahnhof bilden ein gemeinsames Ensemble.“

Sommersitz der Welfen

Die Welfen hatten die Marienburg im 19. Jahrhundert als repräsentativen Sommersitz südlich von Hannover bauen lassen. Von ihnen bewohnt wurde er seinerzeit nur rund ein Jahr, bevor sie nach einer Niederlage gegen Preußen ins Exil gingen. Das Schloss blieb bis heute in ihrem Privatbesitz. Die Bausubstanz ist in Teilen marode. Zugleich drohen Teile in eine Schlucht abzurutschen. Diese war seinerzeit künstlich angelegt worden.

Weil der Erhalt des Schlosses die finanziellen Möglichkeiten der Familie nach eigenen Angaben übersteigt, hat sich Ernst August von Hannover (jr.) mit dem Land auf einen Verkauf für einen Euro verständigt. Formeller Träger wäre die Klosterkammer. Zudem soll das Land einen Millionenbetrag für Kunstgegenstände aus dem Schloss zahlen. Teile der Familie sind allerdings strikt gegen den Verkauf und fechten ihn an. (Lesen Sie auch: Was taten die Welfen für die marode Marienburg?)

Kritik von FDP und Grünen: Ein Fass ohne Boden

Auch die Opposition im niedersächsischen Landtag aus FDP und Grünen hatte scharfe Kritik geübt. Das geschätzte Sanierungsvolumen von 27 Millionen Euro erscheine zu niedrig. Das Schloss könne zum Fass ohne Boden werden. Zudem gebe auch andernorts im Land erhaltenswerte Baudenkmäler von im Zweifel größerer Bedeutung, die die öffentliche Hand nicht übernehme und komplett auf eigene Kosten erhalte.

Es entstehe der Eindruck, dass die nach wie vor sehr vermögende Welfenfamilie hier bevorzugt werde. Die Familie soll zudem ein kostenloses Nutzungsrecht der dann durch die öffentliche Hand sanierten Anlage behalten. (Lesen Sie auch: Niedersachsens Grüne halten Marienburg-Verkauf für Rechtsbruch)