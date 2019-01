Osnabrück. Bei einem sehr nervösen Autofahrer haben Zollbeamte in der Grafschaft Bentheim 50.000 Ecstasy-Tabletten im Wert von mehr als 350.000 Euro entdeckt.

Der 23-Jährige war den Fahndern am Mittwoch bei einer Kontrolle auf einem Autobahnrastplatz bei Nordhorn aufgefallen. Die Frage nach dem Besitz von Waffen, Bargeld oder Drogen habe er verneint, sagte ein Sprecher des Hauptzollamtes am Donnerstag. Die Ermittler untersuchten darauf den Wagen genauer und fanden in einem verknoteten Müllsack fünf silberne Folienpakete mit den Drogen. Der Fahrer wurde festgenommen und kam nach einem Haftbefehl in eine Justizvollzugsanstalt.