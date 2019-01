Brand in Stallgebäude bei Vechta - 50 Ferkel tot CC-Editor öffnen

Symbolfoto: Michael Gründel

Vechta. In einem Stallgebäude in Calveslage bei Vechta ist am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nach Schätzungen der Polizei sind dabei etwa 50 Ferkel ums Leben gekommen, wie ein Sprecher mitteilte.