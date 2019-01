Hannover . Eine starke Stimme der Pflegekräfte soll die im August 2018 gestartete Pflegekammer für Niedersachsen sein. Doch bisher fällt sie vor allem durch Streit auf.

Am 21. Januar 2019 erreichte die Pflege in einem schmucklosen Sitzungssaal in Hannover erstmals Augenhöhe mit den anderen Gesundheitsberufen: Bei der sonst nicht weiter erwähnenswerten konstituierenden Sitzung der Enquetekommission für die ärztliche Versorgung im Land setzte sich Pflegekammerpräsidentin Sandra Mehmecke neben Ärztekammerpräsidentin Martina Wenker. Zwei Berufsgruppen, gleichberechtigt als Experten.

Etwas, von dem der junge Pfleger Andreas Westerfellhaus an der Uniklinik Münster in den 1970er-Jahren nur träumen konnte. Damals wurde den Pflegekräften gesagt, sie müssten sparen. Er fand das falsch. „Ich habe gemeckert. Und habe gemerkt: Meckern geht, aber es ändert nichts und es hilft nichts“, sagt er heute. Westerfellhaus ist heute Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung, Staatssekretär bei Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und großer Pflegekammerfan.

Drei Jahrzehnte berufspolitisches Koma

Ohne eine solche Vertretung finde die mit „1,3 Millionen plus X“ Beschäftigten größte Berufsgruppe im deutschen Gesundheitswesen anders als Ärzte, Apotheker oder Krankenkassen kein politisches Gehör. Das Ergebnis sei heute überall zu sehen: Trotz massiver Geldflüsse ins Gesundheitssystem seien Arbeitsbedingungen und Entlohnung der Pflege mies.Frank Vilsmeier, Vizepräsident der Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein, diagnostiziert ein drei Jahrzehnte währendes „berufspolitisches Koma“ der Pflege, welches nun mit den neuen Kammern ende. Die Kammern sollen die „starke Stimme“ des Berufs werden. Und das geht nur mit Pflichtmitgliedschaft und Beitragspflicht, findet auch Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD). Ohne werde aus starker Stimme ein „zahnloser Tiger“.

Nach Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz hat Niedersachsen im August 2018 nach jahrelanger Diskussion als drittes Bundesland eine Pflegekammer auf den Weg gebracht. Weitere sollen folgen: in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg wird diskutiert, selbst Bundesminister Spahn zeigt sich offen.

Aus dem Dickicht des Internets

Doch seit Dezember geht bei der Pflegekammer so ziemlich alles schief, was bei Neulingen so schiefgehen kann. Bei der Datenerhebung der geschätzt etwa 95 000 landesweiten Mitglieder (so genau weiß das keiner) bekam die Kammer etwa 20 000 fehlerhafte Datensätze geliefert – kein Zufall, sondern Absicht, glaubt der SPD-Landtagsabgeordnete Uwe Schwarz. Kurz vor Weihnachten überraschte die Kammer ihre Pflichtmitglieder mit einem saftigen Gebührenbescheid über 140 Euro fürs erste halbe Jahr. Die Kammer hatte den Höchstbetrag von 70000 Euro Einkommen angesetzt und davon 0,4 Prozent berechnet. Wer weniger verdient, sollte das nachweisen.

Seitdem hagelt es Proteste: Mehr als 46 000 Menschen haben inzwischen eine entsprechende Online-Petition unterschrieben, Pflegekräfte schicken zu Tausenden Kopien durchgestrichene Anerkennungsurkunden ans Sozialministerium. Dass die Ministerin erklärte, sie sei nicht die „Gouvernante“ der Kammer, kam bei den Kritikern ähnlich schlecht an wie die Vermutung, der Protest werde von Hintermännern gesteuert. SPD-Mann Schwarz bleibt aber dabei: Kritik werde oft „aus dem Dickicht des Internets mit Fake-Accounts“ geübt.

Anzeige Anzeige

Kritiker in den eigenen Reihen

Dabei gibt es auch ganz offizielle Gegner: Wie den Bundesverband für freie Kammern (Bffk), der die am vergangenen Freitag nachgebesserte Gebührenordnung der Kammer schon wieder für rechtswidrig hält. Oder die FDP im Landtag, die eigentlich schon immer gegen die Pflichtbeiträge ist und die die Kritik an den Kritikern zurückweist: „All die Menschen, die gerade auf die Straße gehen und die Petition unterschrieben haben sollten mit ihrem Anliegen ernst genommen und ihr Protest nicht diskreditiert werden, indem ihnen unterstellt wird, sie würden sich instrumentalisieren lassen“, sagt FDP-Chef Stefan Birkner. Seine Kritik: Die Kammer habe gar keine echten Kompetenzen: Die Situation in der Pflege werde durch Bundesgesetz oder Rahmenverträge bestimmt. Und für den politisch-gesellschaftlichen Bereich reiche freiwillige Mitgliedschaft. Auch ein solches Modell gibt es: In Bayern gibt es einen von der Staatsregierung bezahlten Pflegering. Das findet auch die AfD interessant.

Für die SPD das Schlimmste: Die Kritiker sitzen mit in der Regierung. Die CDU hält auch nichts von der Pflegekammer, und hat aus Koalitionsräson lange den Ball flachgehalten. Nun fordert sie lautstark eine Evaluation der. Schon im Juni 2020 soll es Ergebnisse geben. Gut möglich, dass es dann mit der Augenhöhe schon wieder vorbei ist.