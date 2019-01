Der Osnabrücker Zoll hat am Mittwochmorgen Ecstasy-Tabletten im Wert von mehr als 350.000 Euro in einem Auto an der A30 bei Bad Bentheim entdeckt. Foto: Hauptzollamt Osnabrück

Bad Bentheim. Der Osnabrücker Zoll hat am Mittwochmorgen Ecstasy-Tabletten im Wert von mehr als 350.000 Euro in einem Auto an der A30 bei Bad Bentheim entdeckt.