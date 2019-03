Osnabrück. Im Fußballstadion, auf einem Schiff oder dem Leuchtturm: Wer heute heiraten möchte, muss sich nicht mehr unbedingt im Standesamt trauen lassen. Auch in der Region gibt es zahlreiche ausgefallene Orte, an denen sich Braut und Bräutigam das Ja-Wort geben können. Eine Auswahl.

Christoph Meier und Steffen Gongoll sind ein Paar, das sich für eine sogenannte Ambiente-Trauung in Osnabrück entschieden hat. Die beiden leben seit über zehn Jahren in einer Partnerschaft. Am 3. Mai wollen sie sich das Ja-Wort geben. Dass sie das nicht im Standesamt machen wollen, sei für sie von Anfang an klar gewesen. „Wir sind zwei Männer, da wollten wir dann auch nichts klassisches“, sagt Meier. Die beiden Osnabrücker, die ursprünglich aus Nordhorn und Freren kommen, sind katholisch und können sich deshalb nicht segnen lassen. Um den schönsten Tag des Lebens zu etwas noch Besondererem zu machen, entschieden sie sich schließlich für eine Trauung auf Gut Honeburg in Osnabrück.

Dafür richteten sie sich auch nach den vorgegebenen Terminen. Denn auf Gut Honeburg wird nur an zwei Tagen im Jahr getraut. Ursprünglich liebäugelten Meier und Gongoll mit einem Termin im September, an dem sie sich auch im Osnabrücker Schloss hätten trauen lassen können. Weil sie für diesen Tag jedoch keine passende Location mehr fanden, entschieden sie sich letztlich für den 3. Mai und den Gutshof. Dafür nahmen sie auch einen Aufpreis in Kauf. Denn wer sich für Trauungen außerhalb des Standesamtes entscheidet, zahlt fast immer drauf. In einigen Fällen sogar ziemlich viel. „Uns war es die Extrakosten wert“, sagt Meier.



Neben dem Gut und dem Schloss können sich Paare in Osnabrück auch für Trauungen im Regenwaldhaus im Botanischen Garten oder im VIP-Bereich der Bremer Brücke entscheiden. Trauungen in der Stadtwaage können auf Wunsch über die Webcam ins Internet übertragen werden. (Weiterlesen: In diesen Locations können Sie in Osnabrück und Umgebung Hochzeiten feiern)

Trauungen in Mühlen, auf Schiffen oder im Flugzeug

Die meisten Städte und Gemeinden in der Region Osnabrück, Emsland und Delmenhorst und dem Umland bieten zusätzlich zu Trauungen im Standesamt noch weitere Trauorte an. So gibt es beispielsweise in Glandorf, Nortrup (Landkreis Osnabrück), Lathen, Rhede, Westoverledingen (Emsland) oder Ganderkesee die Möglichkeit, sich in einer (historischen) Wind- oder Wassermühle trauen zu lassen.

Auch auf Schiffen können Paare „Ja“ sagen: zum Beispiel in Lingen auf dem Schiff „Stadt Lingen“, in Papenburg auf dem Museumsschiff „Friederike von Papenburg“, auf dem Schulschiff „Deutschland“ in Bremen oder auf dem Fischkutter Heike, das im ostfriesischen Ditzum-Jengum liegt. Auf dem Traditionsschiff „Ems“ in Emden kann das Brautpaar die Hochzeitsnacht auf Wunsch in der Kapitänskammer verbringen. Im Bahnhof in Werlte steht der Triebwagen der Museumseisenbahn Hümmlinger Kreisbahn. Dort werden Paare ebenso getraut wie in der Kanzlermaschine VFW614 im Nordholzer Aeronauticum an der Wurster Nordseeküste.



Hoch hinaus zum Heiraten

Während das Flugzeug auf der Erde bleibt, können Brautpaare ihre Liebe in Bremen auch in luftiger Höhe besiegeln. Der Fallturm, ein europaweit einzigartiges Forschungslabor für Experimente unter Schwerelosigkeit und ein architektonisches Wahrzeichen der Hansestadt, ist Bremens höchstes Trauzimmer. In etwa 130 Metern Höhe findet die Zeremonie statt.

Viele Möglichkeiten auf ostfriesischen Inseln

Wer noch andere Orte für seine Hochzeit sucht, der wird vielleicht auf den ostfriesischen Inseln fündig. Auf Wangerooge werden Paare in der ehemaligen Wächterstube des Leuchtturmwärters ganz oben im Alten Leuchtturm getraut. Auf Baltrum steht von Mai bis September der „Alte Badeturm“ direkt am Strang zur Verfügung und auf Norderney wird der offizielle Teil der Trauung im Innern eines Badekarrens durchgeführt, während die Hochzeitsgesellschaft in Strandkörben draußen auf das Paar und den restlichen Teil der Zeremonie wartet. Auf Borkum gibt es mit dem Borkumer Kaiserwagen ein rollendes Standesamt. Außerdem wird auf dem Nationalpark-Feuerschiff getraut, das nur bei Hochwasser zu erreichen ist.

In Hannover gehört der Zoo zu den wenigen Außenstellen des dortigen Standesamtes. Dort können sich Paare sowohl auf Meyers Hof als auch am Ufer des Sambesi (freie Trauung) das Ja-Wort geben.

Besondere Trauorte in Bielefeld und Münster

Wen es geografisch eher in Richtung Nordrhein-Westfalen zieht, der findet mit dem historischen Landratszimmer auf dem Wasserschloss Haus Marck in Tecklenburg oder dem Freilichtmuseum Mühlenhof in Münster vielleicht seinen Wunschort. In Bielefeld stehen unter anderem die Sparrenburg oder die Schüco Arena als besondere Trauorte zur Verfügung.

Trauungen im Wohnzimmer

Übrigens: Während standesamtliche Trauungen früher nur an gewidmeten Orten vollzogen werden durften, öffnen sich Brautpaaren seit einigen Jahren ganz neue Möglichkeiten. „Theoretisch kann man überall getraut werden, solange der Charakter der Eheschließung zum Tragen kommt“, sagt Cornelia Schütze vom Bielefelder Standesamt. Dort sind Trauungen in Privaträumen oder anderen Wunschorten seit 2011 möglich. Im vergangenen Jahr entschieden sich 13 von etwa 1400 Brautpaaren für diese Variante, 2017 waren es 18 – und das, obwohl in Bielefeld für Privattrauungen mindestens 1000 Euro fällig werden. Diese Summe sei bewusst gewählt worden, „damit es nicht ins uferlose geht“, erklärt Schütze.



Bislang seien die Wunschorte der Paare immer angemessen gewesen und hätte die Voraussetzungen erfüllt. So seien Trauungen bereits im Kino durchgeführt worden oder im heimischen Wohnzimmer. Ein Paar habe sich in einer Autowerkstatt kennengelernt, dort gemeinsam gearbeitet und sich dann auch dort trauen lassen wollen. „Viele, die sich für eine private Trauung entscheiden, wollen die Hochzeit und die Feier kombinieren“, sagt Schütze. So müsse niemand mehr vom Standesamt zur Location fahren und alle Gäste könnten bei der Trauung anwesend sein.