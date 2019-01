Uelsen. Das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen sucht landesweit nach Zeugen, die Hinweise zu einer versuchten Sprengung eines Geldautomaten in Uelsen in der Grafschaft Bentheim geben können. Gefahndet wird nach vier bislang unbekannten Tätern.

Wie berichtet, hatten die "Panzerknacker" versucht, am 23. November 2018 gegen 4 Uhr morgens den Geldautomaten der Volksbank im "Combi-Markt" an der Itterbecker Straße aufzusprengen. Weil der Tresor des Automaten der Sprengung standhielt, machten sie keine Beute. Die Männer hatten Sprengstoff statt Gas verwendet, wie das LKA später auf Anfrage bestätigte. Das Fahrzeug, das sie in der nacht genutzt hatten, ein weißer BMW mit niederländischem Kennzeichen, wurde wenige Stunden später auf dem Parkplatz der Kreissparkasse in Itterbeck gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Täter am Tattag bis in die Vormittagsstunden in Itterbeck aufgehalten haben könnten.

Nach Angaben des LKA hat eine Zeugin der Polizei Hinweise auf zwei verdächtige Personen gegeben. Demnach verhielten sie sich am Abend vorher im Bereich des Geldautomaten auffällig und erweckten den Eindruck, die Umgebung auszukundschaften.

Gepflegt wirkender Mittdreißiger

Einer der mutmaßlichen Täter wird auf Mitte 30 geschätzt, er hat dunkle Haare, ist ungefähr 1,75 Meter groß (eher kleiner) und hat eine untersetzte Figur. Der sehr gepflegt wirkende, niederländisch sprechende Mann trug eine schwarze Lederjacke und eine Jeanshose. Der zweite Gesuchte ist zwischen 35 und 40 Jahre alt, 1,82 bis 1,85 Meter groß und schlank. Er hat blonde (auf dem Kopf und im Stirnbereich eher weniger) Haare und trug eine beige Stoffhose mit rotem Karomuster. Die Fahnder gehen von insgesamt vier Tätern aus. Hinweise zu den gesuchten Personen nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

LKA geht von drei Tätergruppen aus

Das LKA spricht in der Mitteilung von 54 Sprengungen von Geldausgabeautomaten im Jahr 2018, in 37 Fällen blieb es dabei beim Versuch. Man gehe von insgesamt drei Tätergruppierungen aus: Eine rund 350 Personen umfassende Gruppe aus den Niederlanden, die in wechselnder Zusammensetzung agiert. Eine zweite stammt nach Erkenntnissen des LKA aus Polen, bei einer dritten handelt es sich um Nachahmungstäter.