Dass die finanziell angeschlagene Fluggesellschaft Germania einen Investor gefunden hat, ist für den Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) eine gute Nachricht. Er ist im vergangenen Jahr auch mit ihr gewachsen.

Osnabrück Der finanzielle Engpass der deutschen Fluggesellschaft Germania ist aktuell überwunden. Ohne den Investor zu nennen, hat die Airline jüngst mitgeteilt, das benötigte Geld erhalten zu haben. Für den Flughafen Münster/Osnabrück (FMO), für den Germania nach der Lufthansa der wichtigste Partner ist, eine gute Nachricht. „Wir begrüßen, dass Germania die Finanzierungslücke für den Winter, der im Tourismus immer schwierig ist, offensichtlich geschlossen hat. Üblicherweise werfen die Flüge ab Ostern wieder auskömmliche Gewinne ab, sodass verunsicherte Kunden jetzt auch wieder buchen können“, so FMO-Geschäftsführer Rainer Schwarz gegenüber unserer Redaktion.

Wieder mehr als eine Million Passagiere

Immerhin rund 269000 der erstmals wieder mehr als eine Million Fluggäste am FMO haben im vergangenen Jahr Germania gebucht – ein Marktanteil von 26 Prozent. Und ihre Zahl soll mit dem zusätzlichen Angebot der Airline in diesem Jahr weiter steigen. An den Plänen, ein drittes Flugzeug in Greven zu stationieren, hält Germania fest.

Insgesamt sind im vergangenen Jahr 1026825 Passagiere vom FMO abgehoben – fast 57000 mehr als noch 2017. Entsprechend zufrieden ist Flughafenchef Schwarz mit dem zurückliegenden Geschäftsjahr. „Nach dem großen Wachstumsschub mit über 23 Prozent im Jahr 2017 haben wir in 2018 diese Zahlen nicht nur bestätigt, sondern weiter ausgebaut und die Millionengrenze erstmals seit Langem wieder überschritten.“ Auch in diesem Jahr könnten die Zahlen weiter steigen. Nicht nur Germania, auch Lufthansa und Laudamotion haben mehr Kapazitäten vorgesehen.

Allein 236000 Passagiere flogen nach München

Gewachsen ist die Passagierzahl 2018 sowohl im Linien- als auch im Touristikflugbereich. Gefragt war bei Linienflügen insbesondere die Lufthansa-Verbindung nach München. Allein diese nutzten 236000 Reisende – und damit mehr als die Hälfte der 417000 Passagiere in diesem Bereich. Nach Frankfurt flogen immerhin 136000 Fluggäste. Damit bleibt die Lufthansa laut FMO mit weitem Abstand die größte und wichtigste Airline am Flughafen.

Nichtsdestotrotz, man setze seit dem Weggang der Air Berlin ganz bewusst auf eine deutliche Diversifizierung der Anbieter, so Schwarz. „Air Berlin hatte seinerzeit einen Marktanteil von über 60 Prozent am FMO. Heute sieht die Verteilung mit 36 Prozent Lufthansa, 26 Prozent Germania, 15 Prozent SunExpress, 10 Prozent Eurowings und 5 Prozent Laudamotion deutlich ausgeglichener aus“, so der Flughafenchef weiter.

Mallorca aufkommenstärkstes Ferienziel

Gerade SunExpress habe sich in der jüngsten Vergangenheit zum Türkeispezialisten am FMO entwickelt – und mit Blick auf die Passagierzahlen um 75 Prozent auf 150000 Fluggäste zugelegt, so Schwarz. Damit ist die Tochtergesellschaft von Lufthansa und Turkish Airlines nach Germania der zweitwichtigste touristische Partner. Während die spanische Insel Mallorca nach wie vor mit 213000 Fluggästen das aufkommenstärkste Ferienziel geblieben ist, sind insbesondere nach Antalya mit 159000 (+21,2 Prozent) und Hurghada mit 30000 Passagieren (+147 Prozent) deutlich mehr Menschen geflogen als noch im Jahr zuvor. Insgesamt hat das touristische Geschäft auf 578000 Fluggäste zugelegt.

Gefreut hat sich Rainer Schwarz aber nicht nur über die steigenden Passagierzahlen am FMO. Im Bereich Luftfahrt wurde mit 17519 Tonnen umgeschlagener Ware ein Allzeithoch erreicht. Am wichtigsten für das Cargo-Geschäft in der FMO-Region war im vergangenen Jahr insbesondere im Import der chinesische Markt. Insgesamt ist die positive Cargoentwicklung von einem starken Importgeschäft getrieben worden, so Schwarz.