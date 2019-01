Osnabrück . Ein bisschen was von allem verspricht der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die kommenden Tage für das Osnabrücker Land, das Emsland und Delmenhorst.

Wer bis Donnerstag auf Schnee hofft, der könnte allerdings enttäuscht sein: "An der Grenze zu den Niederlanden könnte etwas runter kommen, bei Lingen vielleicht ein Zentimeterchen Schnee", sagt ein Sprecher des DWD. Alles weiter östlich bleibe jedoch grau statt weiß.

Schmuddelwetter am Wochenende

Dafür wird es bis Donnerstag freundlich mit viel Sonne. Tagsüber liegen die Temperaturen bei etwa null Grad, nachts wird es mit bis zu minus sieben Grad richtig kalt. "Ab Freitag steigt dann die Chance auf Schnee. Oder die Gefahr von Schnee, je nachdem, wie man das sehen möchte", sagt der Meteorologe. Allerdings wird der wohl angesichts von Temperaturen von plus zwei bis drei Grad am Tag schnell in Regen übergehen. "Und aus dem Emsland kennt man das ja, da wird es dann schön matschig." (Weiterlesen: Bei welchem Wetter fällt im Winter die Schule aus?)

Am Wochenende müsse man sich dann auf "Schmuddelwetter" einstellen. Und gerade in den Morgenstunden, wenn der Regen auf den Straßen gefriere, könne es glatt werden.