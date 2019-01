Schlachthofskandale: Es braucht mehr Kontrolleure, bessere Kontrollen

Osnabrück. Als Reaktion auf Skandalbilder aus Schlachthöfen haben Niedersachsens Kontrollbehörden unangekündigte Überprüfungen in weiteren Betrieben vorgenommen - und sind vielerorts auf Mängel gestoßen. Ein Kommentar.

Seit Jahren wird gestritten, wie Tieren ein besseres Leben im Stall ermöglicht werden kann. Um jeden Zentimeter mehr oder weniger Platz wird gerungen. Nicht im Ansatz so viel Energie wurde der Frage gewidmet, wie Tiere besser, ja würdevoller getötet werden können. Warum? Ein Erklärungsansatz könnte sein, dass die Gesellschaft eine Tatsache weitgehend verdrängt hat: Das Töten von Tieren ist die Konsequenz des Fleischkonsums. Niemand befasst sich gerne mit dem Sterben. Streiten wir also deshalb so intensiv über das Leben der Tiere, weil wir uns lieber nicht mit ihrem Tod befassen, das schlechte Gewissen aber doch irgendwie beruhigen wollen? Möglich.



Das ändert aber nichts an der moralischen und juristischen Verantwortung, das Leben von Tieren so zu beenden, dass diese möglichst wenig leiden. Die Erkenntnisse der jüngsten Zeit basierend auf Videos aus Schlachthöfen und den Ergebnissen der unangekündigten Kontrollen weiterer Betriebe lassen Zweifel aufkommen, inwieweit dieser Verantwortung nachgekommen wird. Zuvorderst in den Schlachtbetrieben selbst. Aber auch in den Kontrollbehörden. Weder skandalöse Missstände wie in Bad Iburg noch kleinere bis größere Mängel in weiteren Betriebe sind ihnen aufgefallen. Die Antwort auf die Frage nach dem Warum ist in diesem Fall einfacher: zu wenig Kontrolleure und schlechte Kontrollen.