Fünf-Zentner-Bombe in Oldenburg entschärft

In Oldenburg ist eine Fliegerbombe entschärft worden. Symbolfoto: Michael Gründel

Oldenburg. Rund 7300 Menschen sind am Montagabend von der Entschärfung einer Fliegerbombe in Oldenburg betroffen gewesen. Am späten Abend gaben die Behörden Entwarnung: Die Bombe wurde entschärft, wie die Stadt mitteilte.