Oldenburg. Im Prozess gegen den wegen 100-fachen Mordes angeklagten Ex-Pfleger Niels Högel wird ein anderer Experte das Gutachten zur Schuldfähigkeit übernehmen.

Das Landgericht Oldenburg konnte für die Aufgabe den Psychiatrie-Professor Henning Saß gewinnen, der im NSU-Prozess auch die Angeklagte Beate Zschäpe beurteilt hatte. Der bisherige Gutachter Konstantin Karyofilis könne wegen einer schweren Erkrankung seiner Aufgabe nicht mehr nachkommen, teilte das Landgericht am Montag mit.

Neben der Schuldfähigkeit wird Saß auch beurteilen, ob der frühere Krankenpfleger weiterhin für die Allgemeinheit gefährlich ist, so dass für ihn eine Sicherungsverwahrung in Betracht käme. Der Prozess geht am Dienstag weiter. Es sollen frühere Kollege von Högel am Klinikum Oldenburg aussagen. (Weiterlesen: Ermittler: Kollegen bezeichneten Högel als "Rettungsrambo")