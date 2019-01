Wolfsburg. Bei einem Unfall in Wolfsburg findet die Polizei zehn verwahrloste Hundewelpen in einem Auto. Mittlerweile geht es den Tieren wieder besser. Jetzt wird ermittelt, was die Halter mit ihnen vorhatten.

Nach einem Unfall auf der Autobahn 2 bei Wolfsburg hat die Polizei zehn verwahrloste Hundewelpen in einem polnischen Auto entdeckt. Der Fahrer des Wagens sei am Steuer eingeschlafen und auf einen Sattelzug aufgefahren, berichtete eine Polizeisprecherin am Sonntag. Der 28-Jährige und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Hunde unterschiedlicher Rassen lagen während der Fahrt in viel zu kleinen Transportboxen oder befanden sich einfach ungesichert im Auto. Die Beamten brachten die Tiere am Samstag zunächst auf die Wache, wo sie erst einmal ihr Geschäft verrichteten. Anschließend wurden sie in einem Tierheim untergebracht. Nachdem die Welpen sich dort von ihren Reisestrapazen erholt hatten, ging es ihnen am Sonntag nach Auskunft der Polizei schon besser.

Das Veterinäramt entscheidet in den kommenden Tagen, was mit den Tieren geschieht. Die Polizei ermittelt, ob die Halter die Tiere möglicherweise illegal verkaufen wollten.