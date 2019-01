Autofahrer stirbt nach Kollision in Cloppenburg MEC öffnen

Ein möglicherweise betrunkener Autofahrer ist auf der B72 in Cloppenburg in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Wagen kollidiert. Der 50-Jährige im entgegenkommenden Auto überlebte den Zusammenstoß am frühen Sonntagmorgen nicht. Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa

