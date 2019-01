Foto: dpa/Lino Mirgeler

Hannover. Die Wasserpreise in Niedersachsen bleiben in diesem Jahr für viele Kunden stabil. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei mehreren Versorgern in größeren Städten ergab, sind oft keine Steigerungen abzusehen. „Wir planen keine Erhöhung der Wasserpreise", sagte etwa ein Sprecher des Anbieters „enercity", der im Raum Hannover nach eigenen Angaben rund 700.000 Menschen versorgt.