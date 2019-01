Elfjährige stirbt an Verletzungen nach Unfall mit Mülllaster CC-Editor öffnen

Der Fahrer des Wagens hatte das Mädchen am Morgen erfasst und war danach weitergefahren. Symbolfoto: dpa

Hannover. Eine Elfjährige ist am Freitag nach einem Unfall mit einem Mülllaster in Lehrte bei Hannover an ihren Verletzungen gestorben.