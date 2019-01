Hannover. Die umstrittene niedersächsische Pflegekammer will mit einer neuen Gebührenordnung ihre Mitglieder besänftigen. Der politische Streit geht unterdessen munter weiter.

Die Pflichtmitglieder der niedersächsischen Pflegekammer sollen künftig durchschnittlich 7,20 Euro Monatsbeitrag bezahlen. Das kündigte Kammerpräsidentin Sandra Mehmecke am Donnerstag im Sozialausschuss des Landtags an. Wer weniger als 9168 Euro im Jahr verdient, soll demnach von der Beitragspflicht befreit werden, sagte Mehmecke. Eine außerordentliche Kammerversammlung soll die Gebührenordnung am Freitag beschließen.

Die neue berufsständige Selbstverwaltung der Pflegefachberufe reagiert damit auf die harte Kritik an der Gebührenordnung für das vergangene Jahr, als die Kammer kurz vor Weihnachten Bescheide von 140 Euro für ein halbes Jahr ausgestellt hatte, dies entsprach einem Jahreseinkommen von 70 000 Euro. Diese Bescheide seien zwar weiter gültig, wer zu Unrecht den vollen Satz bezahlt habe, könne aber nach Rücksprache mit der Kammer auf eine kulante Lösung hoffen.

Tausende Protestbriefe eingegangen

Die Einrichtung der neuen Kammer hatte in Niedersachsen eine Welle der Empörung ausgelöst: Der Landtag in Hannover zählt mittlerweile 4545 überwiegend ablehnende Zuschriften zur Pflegekammer, die Kammer selbst 4777 Protestbriefe. Im Sozialministerium, welches die Fachaufsicht über die Kammer hat, sind aus Protest inzwischen etwa 3300 Kopien von Anerkennungsurkunden (die als Beleg für die Mitgliedschaft gelten) sowie 300 Beschwerdeschreiben eingegangen. Dem stünden „ungefähr 50 positive Rückmeldungen“ entgegen, sagte Sozial-Staatssekretär Heiger Scholz. Auch eine Original-Anerkennungsurkunde sei zugesandt worden, allerdings sei dies der Gesellenbrief eines Bäckers, so Scholz.

Scholz: Lauteste Gegner private Heimbetreiber

Der Staatssekretär verteidigte die Pflegekammer grundsätzlich: „Wir sollten nicht den Fehler machen, aufgrund des sehr ärgerlichen Starts den Mitgliedern die Interessensvertretung abspenstig zu machen“, sagte er. Auch sieht er auch Lobbyisten hinter den Protesten: „Zu den lautesten Gegnern gehören nicht zufällig die Verbände der privaten Heimbetreiber“, erklärte Scholz. Dabei sei Niedersachsen keinesfalls allein: Mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, dem Pflegebevollmächtigen der Bundesregierung Andreas Westerfellhaus und dem nordrhein-westfälischen Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (alle CDU) gebe es auch anderswo engagierte Verfechter der Pflegekammer. Der SPD-Gesundheitspolitiker Uwe Schwarz berichtete von Pflegekräften, „die sich nicht im Netz tummeln“ und von ihren Arbeitgebern angewiesen worden wären, der Kammer keine Daten zu geben.

Opposition: Land lässt Kammer im Stich

Mehmecke entschuldigte sich erneut für die erste Beitragsordnung, die vor der offiziellen Kammergründung im August 2018 durch einen Errichtungsausschuss erarbeitet worden war. „Es war ein sehr schwerer Fehler“, sagte sie. Allerdings sei die Institution auch noch sehr jung und „in der Aufbauphase“. Grüne und FDP kritisierten das Sozialministerium, welches den Errichtungsausschuss eingesetzt und eng begleitet hatte und deshalb auch über die umstrittene Gebührenordnung im Bilde war, wie Scholz am Donnerstag im Ausschuss einräumte. Anders als in anderen Bundesländern wie Schleswig-Holstein beispielsweise gab es auch kein Landesgeld zum Start. Die Kammer habe vom Land weder finanzielle noch sonstige Unterstützung erhalten, kritisierte die Grünen-Landtagsabgeordnete Meta Janssen-Kucz. „Hinzu kommt, dass die Landesregierung selbst ihrer gesetzlich festgelegten Beratungspflicht offenbar nicht nachgekommen ist“, schimpfte sie. Die FDP-Abgeordnete Sylvia Bruns bezeichnete es als „wirklich unerhört, wie sich das Sozialministerium beim Thema Pflegekammer mittlerweile wegduckt“.

Aufregung um Aufwandsentschädigung

Unterdessen gibt es im Netz neue Aufregung: Online geht bei Kritikern ein Artikel viral, der die Aufwandsentschädigungen der Pflegekammermitglieder als „Selbstbedienung“ kritisiert. Tatsächlich seien die Sätze für die kommunale Praxis hoch, sagte Staatssekretär Heiger Scholz, der vorher beim Städtetag war. Allerdings würden die Entschädigungen im Vergleich zu anderen Kammern eher gering ausfallen.