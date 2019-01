Bad Bentheim. Dank Rauschgiftspürhund Raptor hat der Osnabrücker Zoll Drogen im Wert von mehr als 130.000 Euro sicher gestellt.

Bei einer Kontrolle auf dem Rastplatz Waldseite Süd an der A30 entdeckten die Zöllner am Nachmittag des 16. Januar in einem zuvor aus den Niederlanden eingereisten Auto 6040 Gramm Marihuana und 974 Gramm Kokain im Wert von mehr als 130.000 Euro, teilte das Hauptzollamt Osnabrück mit.

Der Fahrer gab an, für drei Tage bei Verwandten in den Niederlanden gewesen zu sein. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder Bargeld verneinte er. Da die Ermittler Zweifel an dem Wahrheitsgehalt der Aussagen hatten, entschlossen sie sich, das Auto genauer unter die Lupe zu nehmen.

Spürhund Raptor erschnüffelt die Ware

Hierbei kam auch Spürhund Raptor zum Einsatz, so Christian Heyer, Sprecher des Hauptzollamtes. Der Vierbeiner zeigte auffallend starkes Interesse am linken Fahrzeugschweller, der sich längs unterhalb des Türeinstieges befindet.

Dort stellten die Beamten einen Hohlraum fest, in dem sich 24 Folienschweißbeutel mit Marihuana und zwei Plastiktüten mit Kokain befanden.



Der Zoll beschlagnahmte die Drogen und nahm den 57-jährigen Fahrer vorläufig fest. Er wurde dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erging Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen - Dienstsitz Nordhorn - übernommen.