Hannover. Angesichts der sinkenden Zahl von Gläubigen hat die katholische Kirche seit dem Jahr 2000 in Niedersachsen und Bremen 82 Kirchengebäude geschlossen.

63 der Kirchen lagen im Bistum Hildesheim, 14 im Bistum Osnabrück und 5 in Wilhelmshaven, wie die Kirche am Donnerstag mitteilte.

Einige der katholischen Kirchengebäude werden von anderen Glaubensgemeinschaften genutzt, viele wurden in Wohngebäude umgewandelt und einige abgerissen. An diesem Freitag wird in Hannover die St. Christophorus-Kirche im Stadtteil Stöcken entwidmet. Nachdem eine Übernahme durch die evangelische Kirche scheiterte, sollen in dem Kirchengebäude nun soziale und barrierefreie Wohnungen entstehen.