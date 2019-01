Osnabrück. Bis zu ein Meter Neuschnee ist in den vergangenen Tagen im Alpenraum gefallen. Jetzt soll es auch in der Region Osnabrück/Emsland/Delmenhorst Schnee geben. Das kündigt zumindest der Deutsche Wetterdienst an.

Extremer Schneefall hatte zuletzt vor allem die Wetterlage in der bayerischen Alpenregion bestimmt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, könnte es jetzt aber auch in Raum Osnabrück, im Emsland und in Delmenhorst schneien.

Auf Regen folgt Schnee

Bereits am Donnerstagnachmittag und -abend könnte in der Region Schnee fallen, sagt Julia Schmidt vom DWD. Laut Wettervorhersage werde es tagsüber zunächst viel regnen. "Später könnte der Regen dann aber in eine festere Form übergehen", prognostiziert die Meteorologin. Sie rechnet damit, dass es im Laufe des Tages zu Schneeregen und Schnee kommt. Auch kurzzeitige Graupelgewitter seien nicht ausgeschlossen.

Schnee bleibt wohl nicht liegen



"Vorübergehend kann es auch mal kräftiger schneien. Es sieht aber nicht danach aus, dass viel Schnee liegenbleiben wird", ergänzt Schmidt. Generell werde das Wetter winterlicher und am Wochenende sukzessive kühler. Die maximalen Temperaturen liegen am Donnerstag noch bei fünf bis sechs Grad. "Am Abend sind sie nur noch knapp über dem Gefrierpunkt. Und nachts wird es richtig frostig", sagt Schmidt. So sollen die Temperaturen in der Nacht zu Freitag schon in den Minusbereich gehen. In den darauffolgenden Nächten erwartet die Expertin Temperaturen von etwa minus fünf Grad. Am Wochenende solle es tagsüber wieder freundlicher werden. "Es wird kälter, aber klarer. Der Niederschlag geht zurück", so Schmidt.

Warnung vor Glätte

Der Schnee wird in der Region dementsprechend wohl nur ein kurzes Intermezzo einlegen. Weil es allerdings zu Schneematsch kommen könnte, warnt Schmidt vor einer "verstärkten Glättegefahr" auf den Straßen in Osnabrück, im Emsland und in Delmenhorst.