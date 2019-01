Hannover. Niedersachsens Beziehungen zu Großbritannien sind nicht nur wegen der hannoverschen Herkunft des Königshauses eng. Umso besorgter schaut die Landespolitik nun zu den Nachbarn.

Niedersachsens Landesregierung hat enttäuscht auf das Scheitern des Brexit-Abkommens im britischen Unterhaus reagiert: „Es macht betroffen zu sehen, welchen selbstschädigenden Kurs ein Land einschlägt, dem wir in Niedersachsen wirklich nur das Beste wünschen“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwochnachmittag vor Journalisten in Hannover. Man müsse „nüchtern feststellen“, dass das Risiko für einen ungeregelten Ausstieg Großbritanniens aus der EU nun sehr groß sei, sagte Weil.

Der Regierungschef warnte vor einer weit über den Brexit hinausgehenden Spaltung der britischen Gesellschaft, die sich Niedersachsen angesichts der engen Beziehungen nicht wünschen könne. Die Schuld am Scheitern der Verhandlungen gab Weil der britischen Politik. Es könne nicht funktionieren, einerseits aus der EU aussteigen zu wollen und andererseits die wesentlichen Vorteile eben dieser EU in Anspruch nehmen zu wollen. „Man kann dieser Politik nur viel Glück wünschen. Aber dazu wird sie sich ändern müssen“, sagte Weil. Der Brexit sei eine ernste Mahnung, „was Populismus anrichten kann“, ergänzte er.

Land rät Briten zur Einbürgerung

Den in Niedersachsen lebenden mehr als 8000 britischen Staatsbürgern riet der SPD-Politiker, sich vor dem möglichen Austritt am 29. März um eine doppelte Staatsbürgerschaft zu bemühen. Man müsse nun dringend nach Lösungen suchen, damit diese Menschen auch künftig in der bisherigen Art und Weise bei uns leben können, betonte Weil.

Niedersachsens Europaministerin Birgit Honé (SPD) hatte zuvor berichtet, dass immer mehr in Niedersachsen lebende Briten eine Einbürgerung nach Deutschland beantragten. Zählten die Behörden in den zehn größten Städten des Landes im Jahr 2016 noch 81 Fälle, waren es 2018 bereits 241. Honé warnte vor den Folgen eines ungeregelten Ausstiegs für die niedersächsische Hochseefischerei, die damit Ende März den Zugang zu wichtigen Fanggebieten in britischen Gewässern verlieren würden. Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) verwies auf die Bedeutung Großbritanniens als Abnehmer hiesiger Agrarprodukte.

Unternehmen sollen sich wappnen

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sieht vor allem die Seehäfen, insbesondere Cuxhaven und Emden, vor großen Herausforderungen. Er habe bei der Bundesregierung bereits auf den Bedarf an zusätzlichen Zöllnern hingewiesen, betonte Althusmann. Der Minister rief Niedersachsens Unternehmen auf, sich für den Fall eines ungeregelten Ausstiegs zu wappnen. Auch Zulassungen und Zertifikate müssten überprüft werden, damit der Export nicht in Gefahr gerate. „Im schlechtesten Fall ist Großbritannien ab Ende März handelsrechtlich ein Drittland – mit hohen Zöllen und ohne jegliche Abkommen zur Anerkennung von Standards, Lizenzen und Genehmigungen“, warnte der Minister.

Obwohl der Handel zwischen Niedersachsen und Großbritannien zuletzt bereits rückläufig war, sind beide Wirtschaftsräume eng verbunden: 125 niedersächsische Unternehmen sind Althusmann zufolge über eigene Dependancen mit 18 000 Beschäftigten in dem Noch-EU-Land aktiv und erwirtschaften derzeit noch 9,9 Milliarden Euro pro Jahr. Politik und Wirtschaft sollten aber nicht in Panik verfallen, riet Althusmann mit Blick auf ein britisches Plakatmotiv aus dem Zweiten Weltkrieg: „Keep calm and carry on“, sagte der Minister.