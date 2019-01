Hannover. Die umstrittene neue Pflegekammer sorgt zwischen SPD und CDU für Misstöne: Anlass ist die Aufnahme der Kammer in die Medizin-Enquete.

Die wegen hoher Gebührenbescheide und Zwangsmitgliedschaft in der Kritik stehende neue niedersächsische Pflegekammer wird zunehmend zum Streitfall in Hannovers Großer Koalition: Nach einem Treffen mit der kammerkritischen Dienstleistungsgewerkschaft Verdi forderte die CDU am Mittwoch eine baldige Überprüfung der Kammer durch externe Experten. „Die CDU-Landtagsfraktion setzt sich mit Nachdruck dafür ein, die im Koalitionsvertrag stehende Evaluation der Kammer zügig in die Wege zu leiten, damit das Ergebnis vertragsgemäß bis Juni 2020 vorliegt“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Jens Nacke. Im Koalitionsvertrag ist von einer Evaluation in der Mitte der Legislatur die Rede, das wäre Juni 2020.

Dagegen will Sozialministerin Carola Reimann (SPD) offenbar erst im Jahr 2020 mit einer solchen Evaluierung beginnen. In einem auf den 11. Januar datierten Brief an die Abgeordneten, der dem Parlament am Mittwoch zuging und unserer Redaktion vorliegt, heißt es wörtlich: „Das Niedersächsische Sozialministerium wird hierzu 2020 eine externe wissenschaftliche Untersuchung in Auftrag geben“. Dass eine solche Analyse bereits im selben Jahr abgeschlossen ist, gilt als unwahrscheinlich.

Pflegekammer soll in Enquete einziehen



Während die CDU die Kammer ablehnt, will die SPD das Gremium weiter stärken. So wird die Kammer auf SPD-Wunsch auch Mitglied in der kommenden Montag startenden Enquetekommission des Landtags zur Zukunft der medizinischen Versorgung. „Wir sind mit dieser Entscheidung nicht glücklich“, sagte ein CDU-Mitglied. Denn erstens sind die Plätze für Verbände in der Enquete auf insgesamt acht beschränkt – Verdi fand ebenso keinen Sitz wie die Apothekerkammer. Auch die drei Kommunalverbände müssen sich zwei Plätze teilen. Zweitens ist insbesondere die Altenpflege nicht Thema des Gremiums. Die SPD wies die Kritik zurück: Pflege gehöre zur medizinischen Versorgung dazu und die Kammer solle die „starke Stimme“ des Berufs werden. Bereits bei einer Landtagsdebatte im November waren die Unterschiede deutlich geworden: CDU-Fachpolitiker Volker Meyer stellte dabei klar, dass die Enquete keinen zeitlichen Raum für das Thema Pflege habe und die Politik parallel die Lage der Pflegekräfte verbessern solle. Dem folgte auch der SPD-Kollege Uwe Schwarz. Die Enquete wolle sich „auf den Kernbereich der medizinischen Versorgung beschränken“, sagte er. Allerdings solle dies „auch unter Einbezug der Pflege“ passieren, sagte Schwarz.

CDU fordert Evaluation der Kammer

Die CDU zeigte sich nach dem Verdi-Gespräch am Mittwoch offen für den Vorschlag der Gewerkschaft nach einer Vollbefragung der Pflegekräfte in Niedersachsen. „Der Protest, der Pflegenden gegen die Pflegekammer muss gehört werden“, sagte der Abgeordnete Volker Meyer.

Unterdessen organisiert sich der Protest gegen die Pflegekammer weiter: Eine Petition gegen die Kammer hat mittlerweile mehr als 44 000 Unterstützer, für den kommenden Samstag ist eine Demonstration in Wolfsburg angekündigt, weitere sollen folgen.